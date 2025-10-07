خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: همدان بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران، سالانه میزبان میلیونها گردشگر داخلی و خارجی است که برای دیدن آثار کهن، بناهای شاخص، طبیعت چشمنواز و هوای چهارفصل این دیار راهی پایتخت تاریخ و تمدن میشوند.
با این حال، تصویر شهری این مقصد گردشگری، در گوشه و کنار با سازههایی نیمهکاره و پروژههای متروک خدشهدار شده که یکی از برجستهترین نمونههای آن، هتل نیمهکاره «ندیمی» است.
پروژه احداث هتل «ندیمی» حدود دو دهه پیش با تبلیغات گسترده و وعدههای ایجاد یک مجموعه اقامتی مجهز آغاز شد. زمین این پروژه، در یکی از محورهای اصلی و پرتردد گردشگری شهر در نزدیکی مسیرهای منتهی به پارک مردم، تپه عباس آباد، گنجنامه و بلوار ارم قرار دارد. از همان ابتدا، طرح ساخت یک هتل چند ستاره با استانداردهای بینالمللی، امید فعالان گردشگری را برای جذب گردشگر بیشتر و ارتقای تاسیسات اقامتی شهر قوت بخشید.
اما این امید خیلی زود به یأس تبدیل شد؛ مشکلات مالی سرمایهگذار، تغییرات مکرر مالکیت، عدم هماهنگی بین نهادهای مسئول و شاید نبود اراده جدی برای به سرانجام رساندن پروژه، کار را به جایی رساند که عملیات ساخت متوقف و سازه در همان وضعیت خام رها شد. نتیجه، یک اسکلت فلزی فرسوده و دیوارهایی نیمهتمام بود که سالهاست بر چهره شهر سایه انداختهاند.
هتل نیمهکاره ندیمی امروز نه تنها کارکردی برای خدماترسانی ندارد، بلکه به یک معضل جدی شهری تبدیل شده است؛ ساختمان بلند و بیجان آن با نمای سیمانی و پنجرههای خالی، بهوضوح از فاصله دور به چشم میآید و جلوه بصری محورهای گردشگری شهر را مخدوش کرده است.
از نظر اقتصادی، توقف این پروژه به معنای هدررفت سرمایه اولیه، فرصتهای شغلی از دسترفته در حوزه ساختوساز و خدمات هتلداری، و کاهش ظرفیت اسکان مسافران در ایام پرتردد گردشگری بود. کارشناسان معتقدند که اگر این هتل به بهرهبرداری میرسید، دستکم صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشد و جایگاه همدان در رقابت با دیگر شهرهای توریستی تقویت میگردید.
نماد توقف سرمایهگذاری در گردشگری
هتل ندیمی اکنون فراتر از یک سازه نیمهتمام، تبدیل به نمادی از توقف سرمایهگذاری در گردشگری همدان شده است. این پروژه هر روز به بازتاب ضعف برنامهریزی بلندمدت و نبود ضمانت اجرایی برای طرحهای بزرگ بدل میشود؛ ضعفهایی که در سالهای اخیر گریبان پروژههای مشابه دیگری را نیز گرفته و مسیر توسعه اقتصادی شهر را کُند کرده است.
فعالان حوزه گردشگری و شهرسازی بر این باورند که تعیین تکلیف سریع این پروژه باید در اولویت قرار گیرد.
تا زمانی که چنین تصمیمی اتخاذ نشود، هتل ندیمی همچنان چون زخمی باز، بر پیشانی پایتخت تاریخ و تمدن باقی خواهد ماند؛ یادگاری از دو دهه انتظار بیثمر و شاهدی بر این پرسش که چگونه یک طرح وعدهدار به تاریخ فرسوده شهری پیوست.
بیست سال فرصتسوزی در تکمیل هتل «ندیمی»
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از وضعیت پروژه هتل نیمهکاره «ندیمی»، آن را یکی از معضلات مزمن سیما و منظر شهری دانست و اظهار کرد: متأسفانه این هتل، که در یکی از بهترین نقاط گردشگری همدان واقع شده است، بیش از ۲۰ سال است با اسکلتهای سرد و دیوارهای خام، تصویر نازیبایی از شهر به نمایش گذاشته و نگاه هر رهگذری را با تأسف همراه میکند.
مهدی حیدری افزود: اگر گردشگری بیست سال پیش به همدان آمده باشد و امروز دوباره قدم به این شهر بگذارد، با همان چهره تلخ و ناتمام مواجه خواهد شد؛ این یعنی در طول دو دهه گذشته دلسوزی و اراده جدی برای حل این مشکل وجود نداشته است.
حیدری با اشاره به موقعیت مکانی این هتل گفت: زمین این پروژه در نقطهای واقع شده که به لحاظ گردشگری، بهترین فرصت برای معرفی تصویر زیبا و مدرن از شهر محسوب میشود؛ اما به جای جذابیت، به یک لکه بصری و یادآور توقف سرمایهگذاری تبدیل شده است. چنین سازهای در این مکان، تأثیر منفی مستقیم بر نگاه گردشگران و سرمایهگذاران دارد.
عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی و مالکیتی این پروژه گفت: از ابتدای فعالیت شورای فعلی، تعیین تکلیف این هتل نیمهکاره یکی از اصلیترین دغدغههای ما بوده است. متأسفانه مالکان این هتل دچار اختلاف جدی با یکدیگر هستند و به علت مسائل وراثت و انحصار، توان مالی و اجرایی برای تکمیل پروژه را ندارند.
وی عنوان کرد: به جای تمرکز بر پایان کار، با نوعی منفعتطلبی به دنبال تغییر کاربری و دستیابی به سود در حوزههای دیگری هستند که هیچ ارتباطی با هدف اولیه ساخت هتل ندارد.
اقدام قانونی و صدور حکم تخریب
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی خاطرنشان کرد: این پروژه را به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری معرفی کردهایم و در کمیسیون بدوی، رأی تخریب صادر شده است. این حکم پس از طی مراحل قانونی تأیید خواهد شد. بر اساس مقررات، یا باید مالکان در یک بازه مشخص اقدام به تکمیل پروژه کنند، یا حکم تخریب اجرا شود و زمین آزاد شده برای کاربری مناسبتری در خدمت منافع شهری قرار گیرد.
حیدری ادامه داد: با وجود صدور رأی تخریب، چنانچه مالک فعلی یا شرکای او حاضر به همکاری جدی در تکمیل نمای ساختمان و پیشبرد عملیات عمرانی شوند، امکان اصلاح رأی و فرصت مجدد برای اتمام پروژه وجود دارد. این در صورتی است که تعهدات اجرایی و مالی مشخص و تضمین شود.
چهرهای که زیبنده همدان نیست
وی ضمن اشاره به تأثیرات منفی این وضعیت بر برند گردشگری پایتخت تاریخ و تمدن تأکید کرد: همدان شهری تاریخی و گردشگری است و نباید در قلب آن، سازهای نیمهکاره و رها شده چنین چهرهای نازیبا ایجاد کند. این بیتوجهی، علاوه بر آسیب به منظر شهری، نشاندهنده ضعف جدی در پیگیری پروژههای سرمایهگذاری است. ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم با نگاه جدی و بدون تعارف، این معضل را برطرف کنیم.
در پایان، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان گفت: این هتل باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود؛ چه با تخریب و جایگزینی پروژهای جدید و استاندارد، یا با تکمیل و بهرهبرداری طبق نقشه اولیه و کاربری گردشگری. وقت آن رسیده که چهره شهر از این تصویر میلزده و فراموششده پاک شود تا همدان بتواند در رقابت با دیگر شهرهای پرجاذبه، با سیمایی شایسته، میزبان گردشگران باشد.
گفتنی است؛ سه دهه امید و دو دهه حسرت، خلاصه سرگذشت هتل ندیمی همدان است؛ سازهای که روزی میتوانست نگین گردشگری پایتخت تاریخ و تمدن باشد، اما امروز با دیوارهای خاکستری و پنجرههای بیجان، به شاهد خاموش ناکامی در مدیریت سرمایهگذاری بدل شده است.
نادیده گرفتن این پروژه، نهتنها فرصتهای شغلی و اقتصادی را بر باد داده، بلکه به چهره شهری که باید مظهر زیبایی و تاریخ باشد، زخمی ماندگار زده است.
اکنون، در آستانه صدور احکام قضایی و تصمیمگیری نهایی، توپ در زمین مدیران و مالکان است؛ یا باید با اراده و تعهد، وعدههای فراموششده را احیا کنند و این سازه را به هتلی درخور همدان بدل سازند، یا باید بیتعارف، پرونده نیمهکاره بودن را با تخریب ببندند و فرصت را به طرحی تازه و امیدبخش بسپارند.
همدان، شهری با ظرفیتهای بیبدیل گردشگری، شایسته آن است که تصویر آیندهاش را نه با سایههای بیروح پروژههای متروک، که با نشانههای پیشرفت، زیبایی و پویایی بسازد. هتل ندیمی اگر امروز تعیین تکلیف نشود، فردا دوباره به عنوان یادگار بیتدبیری در ذهن گردشگران و شهروندان نقش خواهد بست.
