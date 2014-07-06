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۱۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

علي رضايي تاکید کرد:

هتل نیمه کاره شهرداری همدان تعیین تکلیف شود

هتل نیمه کاره شهرداری همدان تعیین تکلیف شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان بر تسریع در روند پیگیری و رفع مشکل هتل نیمه کاره شهرداری تاکید کرد.

به گزارش حبرنگار مهر، علي رضايي ظهر یکشنبه در كميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شورا با بيان اين مطلب افزود: شهرداری همدان باید با پیگیری مناسب برای حل پروژه نیمه کاره شهرداری تلاش کند.

رضایی با بیان اینکه از ظرفیت سرمایه گذاران می توان در اتمام پروژه های نیمه کاره بهره گرفت، اضافه کرد: با استفاده از توان بخش خصوصی می توان در مسیر پیشرفت سریع شهر گام برداشت و در این راستا باید سرمایه گذاران را حمایت کرد.

وی همچنین بر تهیه هر چه سریعتر بسته معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر همدان تاکید کرد و افزود: شهرداری باید پشنهادات خود را نسبت به تعیین تکلیف هتل شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به محدودیت منابع مالی افزود: جذب سرمایه گذاران و حمایت آنها برای  ایجاد درآمدهای پایدار مدیریت شهری بسیار ضروری است.

شهردار همدان نیز گفت: جذب سرمایه گذاران نیازمند حمایت آنهاست که شورا و شهرداری در این راستا برنامه هایی در دست اقدام دارند.

سید مصطفی رسولی با بیان اینکه اتمام پروژه هتل نیمه کاره شهرداری نیازمند مساعدت شورا و شهرداری است، اضافه کرد: در هفته جاری دو سرمایه گذار غیر بومی برای مذاکرات نهایی پروژه های مورد نظر به همدان سفر می کنند.

 

کد مطلب 2326216

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