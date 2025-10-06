تقلای ترامپ برای به دست آوردن جایزه نوبل از نگاه فایننشال تایمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فایننشال تایمز در خصوص تلاش های ترامپ برای دستاورد سازی همزمان با نزدیک شدن به انتخاب برنده جایزه صلح نوبل نوشت: ترامپ می کوشد حل و فصل جنگ در غزه با اعلام برنده جایزه صلح نوبل همزمان صورت بگیرد.

رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن این جایزه طرحی را ارائه داده تا به صورت لفظی و نمایشی هم که شده یک آتش بس در نوار غزه محقق شود.

با این حال جنبش حماس با کلیات طرح مذکور موافقت کرده اما رژیم صهیونیستی بی توجه به این مسأله و درخواست ترامپ برای توقف حملات علیه غزه شدت آن را افزایش داده است.