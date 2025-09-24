  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

کاهش محسوس دما در یزد پیش‌بینی می‌شود

یزد- بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز، استان یزد شاهد آسمانی غبارآلود و کاهش محسوس دماست و در ساعات عصر وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز چهارشنبه، آسمان استان یزد در اغلب نقاط غبارآلود خواهد بود. از سویی دیگر وزش باد ملایم تا متوسط از سمت شرق تا جنوب شرقی در برخی ساعات روز و در ساعات عصر تا شب وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمانی غبارآلود، وزش باد و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) آسمان غبار رقیق، تابش شدید خورشید در ظهر و در شب با نسیم جنوب شرقی همراه خواهد بود.

در مناطق شرقی استان (بافق، بهاباد) آسمان صاف در برخی مناطق غبار رقیق، بدون ابر، تابش شدید خورشید در برخی ساعات و در عصرگاهان وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غربی استان (تفت) شرایط جوی پایدار، مطبوع، دمای معتدل، گاهی افزایش سرعت باد و برای مرکز استان (یزد) غبار رقیق و وزش باد ملایم در ساعات صبح، کاهش کیفیت هوا در ظهر و احتمال گردوخاک شبانه دور از انتظار نخواهد بود.

