  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

ابراز نگرانی وزرای خارجه ونزوئلا و روسیه از اقدامات آمریکا در کارائیب

ابراز نگرانی وزرای خارجه ونزوئلا و روسیه از اقدامات آمریکا در کارائیب

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور و همتای ونزوئلایی وی در یک تماس تلفنی نگرانی عمیق خود را از اقدامات آمریکا در کارائیب ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ایوان خیل پینتو (Yván Gil Pinto) وزیر خارجه ونزوئلا امروز یکشنبه پس از تماس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: ما از دولت روسیه حمایت و همبستگی کاملی برای کشورمان دریافت کردیم.

وزیر خارجه ونزوئلا در این خصوص ادامه داد: روسیه تعهد داده است که آمریکای لاتین و منطقه دریای کارائیب را به‌ عنوان منطقه‌ ای آرام و امن حفظ کند.

از سوی دیگر، بخش عربی خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد: وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور و همتای ونزوئلایی وی طی یک تماس تلفنی نگرانی عمیق خود را از اقدامات آمریکا در دریای کارائیب ابراز کردند.

المیادین اضافه کرد: لاوروف، در تماس با همتای ونزوئلایی خود گفت: روسیه حمله نیروهای آمریکایی به یک کشتی در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا را محکوم می‌کند. مسکو با توجه به شرایط فعلی، حمایت و همبستگی کامل خود را با رهبری و مردم ونزوئلا تجدید می‌کند.

کد خبر 6612605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها