ابراز نگرانی وزرای خارجه ونزوئلا و روسیه از اقدامات آمریکا در کارائیب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ایوان خیل پینتو (Yván Gil Pinto) وزیر خارجه ونزوئلا امروز یکشنبه پس از تماس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: ما از دولت روسیه حمایت و همبستگی کاملی برای کشورمان دریافت کردیم.

وزیر خارجه ونزوئلا در این خصوص ادامه داد: روسیه تعهد داده است که آمریکای لاتین و منطقه دریای کارائیب را به‌ عنوان منطقه‌ ای آرام و امن حفظ کند.

از سوی دیگر، بخش عربی خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد: وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور و همتای ونزوئلایی وی طی یک تماس تلفنی نگرانی عمیق خود را از اقدامات آمریکا در دریای کارائیب ابراز کردند.

المیادین اضافه کرد: لاوروف، در تماس با همتای ونزوئلایی خود گفت: روسیه حمله نیروهای آمریکایی به یک کشتی در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا را محکوم می‌کند. مسکو با توجه به شرایط فعلی، حمایت و همبستگی کامل خود را با رهبری و مردم ونزوئلا تجدید می‌کند.