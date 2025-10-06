لائینی: تامین به موقع نیازهای کشاورزان ضروری است

آیت الله محمد باقر محمدی لائینی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه نیازهای کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و... درفصل کشت به موقع و به میزان لازم تامین نمی‌شود وهمین موضوع مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است.

خطیب جمعه ساری ضمن اشاره به اینکه خیلی از خدمات به کشاورزان و باغداران ارائه می‌شود، بیان کرد: اما این در حالی است که برخی از نیازهای کشاورزان همچون کود، سم، بذرو... درفصل کشت به موقع تامین نمی‌شود. به گونه‌ای که از طریق تعاونی ومراکز خدمات کشاورزی اعلام می‌شود که موجودی برای خدمات مورد نیاز وجود ندارد اما دربازار آزاد تمامی موارد مورد نیاز کشاورزان توزیع می‌شود.

وی عنوان کرد: موارد مورد نیاز کشاورزان و باغداران درهرزمانی غیراززمان کاشت، به درد آنها نمی‌خورد و قیمت آزاد نیزدرتوان کشاورزان نیست وبرای آنان صرفه ندارد.

خطیب جمعه ساری همچنین ادامه داد: کشاورزان و باغداران برای تامین سوخت، مشکل دارند و باید وارد سامانه شوند اما این درحالی است که عامه کشاورزان این موارد را بلد نیستند وباید به کافی‌نت مراجعه کنند.

حجت‌الاسلام محمدی لائینی اظهار کرد: سال‌های قبل سازمان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات، از طریق شورای روستاها آمار را دریافت می کردند و تقسیم و توزیع سوخت را شوراها برعهده داشتند و رضایت‌مندی مطلوبی نیز حاصل می‌شد. لازم است تا مسئولین مربوطه در این راستا تدابیری بیندیشند تا ارائه و توزیع خدمات به کشاورزان و باغداران را تسهیل نمایند.

امام جمعه ساری در ادامه به دیگرمشکلات کشاورزان و باغداران گریزی زد و گفت: یکی دیگرازمشکلات این است که در رابطه با قیمت محصولات کشاورزی، باغی، صیفی جات و... هیچ چشم اندازی وجود ندارد و موجب می‌شود تا کشاورز و باغدارهمیشه استرس قیمت را داشته باشند.

حجت‌الاسلام محمدی لائینی اظهارکرد: هر کسی باید آینده بازار کالا و محصول تولیدی خود را برآورد کند اما متاسفانه شرایط قیمت گذاری به گونه‌ای است که نمی‌توان تصمیم گیری وبرنامه‌ریزی درستی داشت.

وی افزود: مسئولان می‌بایست با برنامه‌ریزی و کاوش بازارمحصولات کشاورزی، باغی، صیفی جات و... ثباتی را برقرارنمایند تا افراد بتوانند برای سال زراعی خود برنامه‌ریزی و برآورد درست ودقیقی داشته باشند.

خطیب جمعه ساری همچنین ضمن اشاره به مشکل کشاورزان و باغداران با منابع طبیعی و آب منطقه‌ای، اظهارکرد: منابع طبیعی اعلام کرده است که براساس عکس هوایی سال ۱۳۳۶، بعضا سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ هر فضایی که سبز باشد متعلق به منابع طبیعی می‌باشد و در این راستا برخی از کشاورزان به مشکل برخورده‌اند.

وی گفت: بیش از ۶۰ سال از این موضوع می‌گذرد ودر طی این سال‌ها کشاورزان بر روی اراضی کشت وکار داشته‌اند وحالا باید درگیردادگستری و... باشند. این درحالی است که شورای نگهبان تصویب کرده است که تا پایان سال ۱۳۶۵به قبل از آن؛ هرکسی تصرفی داشته است مالک می‌باشد و سند ثبت انجام شود اما منابع طبیعی ملاک تصمیم‌گیری برای ثبت و صدورسند راعکس هوایی می‌داند.

محمدی لائینی تصریح کرد: انتظار، خواست و مطالبه بر این است تا منابع طبیعی براساس مصوبه شورای نگهبان تصمیم گیری نماید و کشاورزان و باغداران را از این گیرو دار؛ رها سازد.

معضل افزایش بستر رودخانه

امام جمعه ساری مازندران همچنین بیان کرد: آب منطقه‌ای نیز براساس محاسبات دوربرگشت ۲۵ ساله آب، بستر رودخانه‌ها را از۵۰ متر به ۲۰۰ متر و حتی بعضا تا ۷۰۰ متر افزایش داده است. این در حالی است که درحاشیه رودخانه‌ها، باغات و اراضی کشاورزی وجود دارد و با افزایش بستررودخانه؛ مالکین باغات واراضی به مشکل برمی‌خوردند.

وی افزود: این موضوع باعث ایجاد تنش اجتماعی بین کشاورزان، باغداران و مسئولین شده است؛ برای کاهش این تنش‌ها پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است اما لازم است تا آب منطقه‌ای این مصوبه و تصمیم گیری را کناربگذارد و با همین بستر اجازه دهد تا کشاورزان به فعالیت خود ادامه دهند.

حجت‌الاسلام محمدی لائینی همچنین به موضوع صادرات و واردات نیز اشاره‌ای کرد و گفت: ساری محصولات کشاورزی، باغی، صیفی جات و... خیلی خوبی دارد و شرایط و موقعیت عالی برای صادرات را دارد اما متاسفانه زیرساخت های لازم برای صادرات محصولات را ندارد.

وی ضمن اشاره به مشکل واردات برنج نیز افزود: واردات برنج دقیقا درزمان برداشت برنج صورت می‌گیرد وباعث می‌شود تا قیمت و بازار برنج تعادل خود را از دست بدهد، بیشترین سود عاید دلال گردد و کشاورزمتحمل ضرروزیان شود.