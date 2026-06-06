اسکندرنیا: ۲۳۰۰ تن کود در ساری توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: فرآیند توزیع نهادهای کشاورزی از روز ابتدایی فعالیت در ۵ فروردین ماه آغاز شد و استاندار مازندران از همان روزها دستورات لازم را صادر کرد.

وی افزود: تاکنون بالای ۲۳۰۰ تن کود توزیع شده وعرضه نهاده به حالت شرایط عادی درآمده است.

سرپرست فرمانداری ساری در خصوص احتمال افزایش قیمت کود توسط شرکت های خدماتی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد: اگر افزایش قیمت صورت بگیرد، کشاورزانی که قبلاً واریزی انجام داده و حواله گرفت هاند، باید کود خود را به همان قیمت سابق دریافت کنند تا تصمیم حاکمیتی در این باره اتخاذ شود.

اسکندرنیا همچنین درباره سوخت کشاورزان گفت: با تدبیر استاندار و با نامه دهیار روستا و سامانه مجموعه شرکت آب منطق های و مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هیچ منعی در تحویل سوخت به کشاورزان وجود ندارد و این مشکل نیز برطرف شده است.