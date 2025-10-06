حجتالاسلام جاسم عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دغدغهها و مطالبات مردم این شهر اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات بندر امام، کمبود سرانه فضای آموزشی است. شهری با جمعیتی قریب به ۱۱۰ هزار نفر که در کنار صنایع عظیم پتروشیمی، مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی و شرکتهای خصوصی فعال در حوزه تجارت و گمرک قرار دارد، همچنان از کمبود جدی مدارس رنج میبرد.
وی افزود: امروز بندر امام با جمعیت دانشآموزی نزدیک به ۲۲ هزار نفر روبهروست و به علت کمبود فضای آموزشی، تراکم دانشآموزی در هر کلاس به حدود ۴۰ نفر رسیده است. این شرایط کیفیت آموزش را به شدت تحت تأثیر قرار داده و زنگ خطری برای آینده فرزندان این منطقه است.
حجتالاسلام عبادی با تأکید بر اینکه شرکتهای پتروشیمی و مجموعه سازمان بنادر مکلف به عمل به مسئولیتهای اجتماعی هستند، بیان کرد: دولت این تکلیف را مشخص کرده و یکی از مهمترین حوزههای خدماترسانی به مردم پیرامون صنایع، توجه به آموزش و پرورش است. اگر امروز بخواهیم کیفیت آموزش ارتقا یابد، نیازمند توسعه جدی فضاهای آموزشی هستیم.
وی با اشاره به توسعه شهر بندر امام گفت: سه شهرک جدید به این شهر اضافه شده و در کنار شهرک کوی علی هاشمی (مسکن مهر)، جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر در این مناطق ساکن شدهاند اما هیچ مدرسهای در آنها وجود ندارد. در کنار این مسئله، مدارسی فرسوده در سطح شهر وجود دارند که عملاً قابل تدریس نیستند و دستکم هشت مدرسه نیاز فوری به تخریب و بازسازی دارند.
امام جمعه بندر امام خمینی ادامه داد: جمعیت این شهر روزبهروز در حال افزایش است و بخش بزرگی از آن را حاشیهنشینها تشکیل میدهند. این مسئله ضرورت توجه جدیتر مدیران صنایع عظیم پتروشیمی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی و مجموعه سازمان بنادر را به مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی دوچندان میکند.
وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده تصریح کرد: در طول مدت خدمتم، کارهای خوبی در حوزه مدرسهسازی انجام شده است. تاکنون با همکاری سازمان نوسازی مدارس و برخی شرکتهای پتروشیمی، حدود هفت مدرسه در حال ساخت، تخریب یا نوسازی است؛ اما این اقدامات کافی نیست و نیازمند اهتمام و مشارکت جدیتر همه دستگاهها و صنایع بزرگ منطقه هستیم.
