افزایش 22 درصدی صادرات و واردات کانتینر از بندر امام (ره)

علیرضا خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه بندر امام با برخورداری از پایانه مجهز کانتینری، ظرفیت جابجایی سالانه 700 هزار TEU کانتینر را دارد، گفت: با توسعه فعالیتهای بازاریابی و افزایش ظرفیت صادرات و واردات کانتینر در این اداره کل در نیمه نخست سال جاری، تخلیه و بارگیری کانتینر با رشد 22 درصدی نسبت به سال گذشته به 49 هزار و 524 TEU کانتینر رسید.

وی در خصوص تجهیزات ویژه تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر امام عنوان کرد: این بندر مجهز به چهار دستگاه گنتری کرین، پنج پست اسکله اختصاصی، یک باب انبار CFS ، 16 هکتار محوطه کانتینری، سه هکتار محوطه بارانداز و سایر تجهیزات تخصصی تخلیه و بارگیری کانتینر است.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود: بندر امام خمینی از مزیتهای نسبی دیگری در خصوص واردات و صادرات کالا برخوردار است که از آن جمله می توان به نزدیکی به مراکز مهم صنعتی و جمعیتی کشور، نزدیکی به صنایع پتروشیمی و منطقه آزاد اروند، برخورداری از تجهیزات مناسب و کافی برای تخلیه و بارگیری کانتینر و قابلیت پهلودهی کشتی های بزرگ نسل چهارم (پست پاناماکس) اشاره کرد.



خجسته تصریح کرد: این بندر نسبت به سایر بنادر کشور به بیش از 70 درصد مراکز صنعتی و جمعیتی مانند تهران، تبریز، قم، قزوین، اراک، تبریز، کرمانشاه و زنجان نزدیکتر است که این امر علاوه بر کاهش هزینه های ترانزیت و حمل و نقل زمینی کالا تا مراکز صنعتی کشور،‌ شرایطی را فراهم می آورد که کانتینرهایی که به صورت پر وارد کشور می شوند به علت وجود امکانات صادراتی موجود در مجتمع های پتروشیمی همجوار بندر، به صورت پر به مقاصد حمل ارسال شود.

حدود 40 درصد حجم صادرات و واردات کالا در بنادر کشور از طریق بندر امام خمینی در جنوب خوزستان انجام می شود.