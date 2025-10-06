نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان صبح دوشنبه در اصفهان برگزار شد، این گردهمایی نه تنها بستری برای آموزش تکنیک‌های فیلمسازی فراهم کرده، بلکه فرصتی منحصربه‌فرد برای تأمل در مسائل عمیق‌تر و بنیادین هنر سینما، از جمله جوهره و معنا در فیلمنامه‌نویسی ایجاد کرده است. اهمیت چنین برنامه‌هایی در آن است که نوجوانان با ابزارهای رسانه‌ای و سینمایی آشنا می‌شوند و همزمان یاد می‌گیرند که چگونه آثار خود را نه فقط سرگرم‌کننده، بلکه اثرگذار و دارای ماندگاری انسانی و فکری خلق کنند. برگزاری این گردهمایی نشان می‌دهد که آموزش هنر، وقتی با نگاه به جوهره و معنا همراه شود، می‌تواند مسیر یک زندگی حرفه‌ای هنری و انسانی را برای نوجوانان هموار سازد.

جوهره و معنا در سینما

سید محمد صادقی آرمان از اعضای سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران باسابقه فرهنگی که خود فعالیت عرصه فیلم را نیز تجربه کرده است در کارگاهی با نوجوانان فیلمساز اصفهان به آموزش معنا و مفهوم در فیلمنامه نویسی پرداخت. وی در خصوص لزوم این آموزش به نوجوانان گفت: اگر به سال‌های اولیه شکل‌گیری سینما، حوالی ۱۸۹۰، نگاه کنیم، می‌بینیم که این هنر در ابتدا بیشتر سرگرمی برای توده مردم بود و مخاطبانش الزاماً سطح بالای فرهنگی نداشتند. اما به تدریج، سینما به ابزاری قدرتمند برای انتقال اهداف و جوهره‌های مختلف تبدیل شد. این نشان می‌دهد که همواره کسانی بوده‌اند که قصد داشته‌اند مفاهیم انسانی، اجتماعی یا فرهنگی را از طریق رسانه منتقل کنند. بنابراین اهمیت جوهره‌ای که با ابزارهای رسانه‌ای منتقل می‌شود، بسیار بالا است و می‌تواند اثرات ماندگار و عمیقی بر مخاطب داشته باشد.

آموزش نوجوانان برای انتقال جوهره

وی افزود: در گردهمایی فیلمسازان نوجوان، هدف اصلی این است که طی چهار تا پنج روز، نوجوانان با تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف فیلمسازی آشنا شوند و بیاموزند چگونه آن‌ها را به خدمت جوهره‌های انسانی و معنایی درآورند. جوهره‌هایی که ماندگار هستند و زندگی انسان‌ها را غنی می‌کنند. بسیاری از محتوایی که امروز نوجوانان با آن مواجه می‌شوند، کوتاه‌مدت و سطحی است و اثر واقعی و ماندگار بر جای نمی‌گذارد. بنابراین، آموزش نوجوانان برای خلق آثار بر اساس جوهره‌های قوی و ماندگار اهمیت حیاتی دارد.

سید محمد صادقی آرمان در کارگاه خود نیز با طرح پرسش‌های چالشی ذهن نوجوانان را درگیر کرد: اگر فردا صبح ۱۰ میلیون دنبال‌کننده داشته باشی، اولین اثر تو چه خواهد بود؟ آیا برای افزایش تعداد فالوور و شهرت است یا برای انتقال یک پیام انسانی و مهم؟ پاسخ به این پرسش‌ها مسیر آینده هنری و سبک زندگی خلاقان جوان را شکل می‌دهد و نشان می‌دهد که تمرکز بر جوهره‌های انسانی، حتی بر منافع مالی و شهرت برتری دارد.

اولویت‌بندی و تمرکز بر مسائل کلیدی

وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در آموزش، تمرکز بر مسائل کلیدی و اولویت‌بندی است. نوجوانان ممکن است ایده‌های زیادی برای کار خود داشته باشند، اما امکانات و زمان محدود است. هنر آن‌ها باید روی مهم‌ترین و اثرگذارترین موضوعات تمرکز کند تا بیشترین تأثیر را بر مخاطب بگذارد. همه رسانه‌ها غرض‌مند هستند؛ هیچ رسانه‌ای بی‌طرف نیست. بنابراین مسئولیت فیلمسازان نوجوان این است که با استفاده از جوهره‌های انسانی و ادبیات فاخر، آثاری خلق کنند که به رشد انسان‌ها و بهبود جامعه کمک کند. حتی یک قاب ساده با دوربین موبایل، اگر با جوهره درست ساخته شود، می‌تواند پیام مهمی منتقل کند.

نگاه معنایی و الهام‌بخش هنر

این کارشناس مذهبی تأکید کرد: هنر واقعی بر اساس تفکر عمیق خلق می‌شود و باید جوهره‌ای ماندگار و انسانی داشته باشد. این جوهره‌ها باید از سطح عقل به عالم خیال و سپس به محسوسات منتقل شوند. نمونه‌های ملموس آن را می‌توان در معماری تاریخی اصفهان، مانند مسجد شیخ لطف‌الله، مشاهده کرد. این آثار فقط ترکیبی از مصالح و رنگ نیستند؛ بلکه حامل مفاهیم انسانی، اخلاقی و معنوی هستند و حتی سال‌ها بعد، هر مخاطبی می‌تواند از آن انرژی و آرامش بگیرد.

وی افزود: خانه‌های سنتی ایران نیز نمونه‌ای از تلفیق جوهره انسانی و ساختار فنی هستند. اتاق‌ها و فضاهای مختلف نشان‌دهنده رعایت مفاهیم اجتماعی و اخلاقی در معماری بودند. این نشان می‌دهد که مکان‌هایی مانند اصفهان و شیراز بهترین بستر برای تربیت هنرمندان و انتقال مفاهیم انسانی هستند.

اهمیت تداوم و برنامه‌ریزی

«برای اثرگذاری واقعی، آموزش هنر باید مستمر باشد.» صادقی آرمان با بیان این نکته ادامه داد: ایجاد یک پایگاه ثابت برای نوجوانان، رصد آثار آن‌ها و بازخوردگیری مداوم، از حرارت اولیه هنری آن‌ها محافظت می‌کند و رشدشان را پایدار می‌کند. برنامه‌های بلندمدت و آینده‌پژوهی، مانند برنامه پنج‌ساله برای پرورش فیلمنامه‌نویسان، می‌تواند مسیر حرفه‌ای آن‌ها را هموار سازد و اطمینان دهد که آثارشان ماندگار و اثرگذار خواهد بود.

گفتنی است، واقعی هنری است که با عقل و تفکر عمیق خلق شده، جوهره انسانی و معنوی را منتقل می‌کند و می‌تواند زندگی انسان‌ها را تغییر دهد. اصفهان با معماری و فرهنگ ماندگار خود نمونه‌ای برجسته از بستر مناسب برای تربیت هنرمندان و انتقال جوهره‌های انسانی است. گردهمایی فیلمسازان نوجوان فرصتی طلایی برای پرورش نسل آینده سینما و هنر است تا آن‌ها یاد بگیرند چگونه آثار خود را نه فقط سرگرم‌کننده، بلکه ماندگار و اثرگذار بسازند.