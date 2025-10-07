کلاهدوزان: ورود نوجوانان به فیلمسازی، گام مهمی برای حل مسائل جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه کلاهدوزان شامگاه سه‌شنبه در آیین اختتامیه نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان که در کاخ‌موزه چهلستون برگزار شد، بر اهمیت نقش فیلمسازی در تربیت نسل نوجوان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه نوجوانی در زندگی هر فرد اظهار کرد: دوران نوجوانی شب قدر زندگی انسان است و در همین دوره آینده افراد رقم می‌خورد. وی افزود که فعالیت‌های فرهنگی و هنری می‌توانند نوجوانان را برای ساختن مسیر زندگی و آینده خود توانمند کنند.

رئیس کمسیون ویژه خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه امروز دانشگاه‌های نسل چهارم به سمت حل مسائل جامعه حرکت می‌کنند، تصریح کرد: ورود نوجوانان به عرصه فیلمسازی می‌تواند آنها را با مسئله‌محوری و یافتن راه‌حل‌های خلاقانه آشنا کند.

وی با اشاره به آثار نمایش‌داده‌شده در گردهمایی گفت: آنچه از فیلم‌های نوجوانان دیده شد، نمونه‌ای از همین مسئله‌محوری بود؛ نوجوانان ابتدا مسئله را بیان کرده بودند و سپس راهکار ارائه می‌دادند. این نشان می‌دهد که فیلمسازی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حل مسائل اجتماعی تبدیل شود.

کلاهدوزان همچنین هم‌افزایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حمایت بنیاد سینمایی فارابی از این رویداد را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: چنین حمایت‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز رشد خلاقیت‌های نوجوانان و در نهایت دستیابی کشور به قله‌های رفیع پیشرفت و تعالی باشد.