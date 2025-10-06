خاتمی: ۲۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل کنارگذر خوانسار اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، دیدار و گفتوگو کرد.
مسعود خاتمی در این دیدار اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی دستور اختصاص اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال را برای تکمیل پروژه کنارگذر شهر خوانسار صادر کرد. همچنین اعتباراتی در مجموع به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه ورودی شهر، ایمنسازی پایههای روشنایی، نصب نیوجرسی، خطکشی، نصب تابلوها، احداث دو سوله راهداری و نوسازی ناوگان ماشینآلات راهداری به تصویب رسید.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی، معاونان و کارشناسان خود را موظف کرد وضعیت زمینهای موسوم به «مزرعه طلایی» در شهرستان گلپایگان را تعیین تکلیف کنند.
خاتمی خاطرنشان کرد: دستور آغاز پروژه چهارخطه کردن محور گلپایگان – دهق و تبدیل آن به محور بزرگراهی، همچنین پیشبینی اعتبار و آغاز عملیات اجرایی راهآهن اراک – خمین – گلپایگان – خوانسار – اصفهان از دیگر دستاوردهای این نشست بود.
نظر شما