۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

رئیسی: ۵ تن بذر بین بیش از ۴۰۰ کشاورز قصرقدی توزیع شد

قصرقند - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرقند از توزیع ۵ تن بذر شبدر در میان کشاورزان این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر رئیسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از توزیع ۵ تن بذر شبدر برسیم در میان کشاورزان این منطقه خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی قصرقند در تشریح این خبر اظهار داشت: این برنامه در راستای حمایت از بخش کشاورزی و دامپروری انجام شده و نه تنها به افزایش تولید علوفه کمک شایانی می‌کند، بلکه پیش‌بینی می‌شود اشتغال قابل توجهی را نیز برای مردم منطقه به همراه داشته باشد.

رئیسی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تصریح کرد: انتظار می‌رود این طرح به صورت مستقیم برای ۴۴۳ نفر و به صورت غیرمستقیم برای ۹۰۰ نفر از اهالی، فرصت شغلی ایجاد نماید.

وی در ادامه افزود: پیش‌بینی‌ها برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حاکی از آن است که سطح زیر کشت شبدر برسیم، با احتساب بذر خودمصرفی کشاورزان، به ۱۶۰۰ هکتار خواهد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی قصرقند خاطرنشان کرد: از این میزان کشت، انتظار می‌رود در مجموع ۱۴۴ هزار تن علوفه تر تولید شود که نقش بسزایی در تامین خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات علوفه خواهد داشت.

