جمادیان: امنیت پایدار حاصل مجاهدت نیروهای انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، مراسم تجلیل از سبزپوشان فداکار انتظامی که با حضور فرماندار بیجار، رئیس آموزش و پرورش، فرمانده انتظامی شهرستان و جمعی از مسئولان، به همت اداره تبلیغات اسلامی بیجار برگزار شد، اظهار کرد: خدمت صادقانه و مؤمنانه در عرصه امنیت، عبادتی بزرگ و از مصادیق بارز جهاد در راه خداست.

وی افزود: نیروهای انتظامی با ایمان، بصیرت و دلسوزی، امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان می‌آورند و این آرامش زمینه‌ساز رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.

جمادیان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و امنیتی خاطرنشان کرد: امنیت بدون فرهنگ و فرهنگ بدون امنیت تحقق نخواهد یافت؛ هر دو لازم و مکمل یکدیگرند و همکاری مستمر دستگاه‌های فرهنگی با نیروی انتظامی موجب ارتقای سطح نظم اجتماعی می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار در پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش شبانه‌روزی سبزپوشان غیور شهرستان بیجار قدردانی کرد و افزود: مردم قدرشناس، امنیت امروز خود را مرهون تلاش‌های مخلصانه این عزیزان می‌دانند.