فرمانده جدید انتظامی شهرستان بیجار معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و در مراسمی در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور جانشین فرماندهی انتظامی استان کردستان، فرماندار بیجار، اعضای شورای تامین و شورای اداری شهرستان بیجار و جمعی از فرماندهان و پرسنل انتظامی از زحمات سرهنگ نعمت دهدهی در طول مدت زمان مسئولیت خود در فرماندهی انتظامی شهرستان بیجار تقدیر و سرهنگ رحمت الله کریمی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان بیجار معرفی گردید.

فرماندار بیجار در این مراسم گفت: نیروی انتظامی به عنوان رکن اصلی برقراری نظم، امنیت و آرامش از جایگاه با ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و این واقعیتی است که همگان آن را احساس می کنند.

خلیل جمشیدی با با بیان اینکه امنیت، زیربنایی ‌ترین و اساسی‌ ترین خواسته برای جامعه است، افزود: اگر امنیت نباشد هیچ کار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی اجرایی نمی شود و جامعه دچار اختلال می شود چرا که پایه و اساس جامعه وجود نظم، آرامش و امنیت است.

وی افزود: نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی منحصر به فرد با ماموریت ‌های تعریف شده برای خود متولی برقراری امنیت است و همه دستگاه ها نیز پشتوانه آن هستند و باید نیروی انتظامی را در راستای انجام رسالت های کاری خود کمک کنند.

فرمانده جدید انتظامی شهرستان بیجار نیز در این مراسم گفت: خداوند متعال را شاکرم که توفیق خدمتگزاری و سربازی را در یک نقطه دیگری از میهن اسلامی به اینجانب عنایت کرد و انتظار می رود که بتوانیم با حمایت کلیه مسئولان استان و شهرستان نسبت به انجام وظایف کاری موفق باشیم.

رحمت الله کریمی افزود: نیروی انتظامی پیشگام ایجاد و تامین امنیت و آرامش در جامعه است و در برقراری امنیت و نظم تمام ادارات و نهادها سهیم هستند و باید نیروی انتظامی را با تمام توان حمایت کنند.

