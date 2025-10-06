به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضویزاده، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از تداوم اجرای پروژههای مهم راهسازی در شهرستان کوهرنگ خبر داد و اظهار کرد: با وجود محدودیت اعتبارات، بیش از ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان در حال اجرا یا تکمیل است.
وی افزود: محورهای قلعهتک به خسروآباد و میانرودان روکش شده و محور بنواستکی نیز تنها دو کیلومتر تا پایان عملیات آسفالت فاصله دارد. همچنین در دهستان موگویی حدود ۱۲ کیلومتر راه تا ابتدای گردنه عسلکشان که از مطالبات مردم منطقه بود، آسفالت شده است.
معاون فنی و ساخت راههای روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ادامه عملیات اجرایی محور گردنه عسلکشان اظهار داشت: برای این پروژه قراردادی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال منعقد شده و عملیات خاکی آن در حال اجراست. برآورد اجرای قطعه چهارم این محور نیز ۸۵۰ میلیارد ریال است.
مرتضویزاده افزود: در بخش بازفت سه قرارداد شامل ۲۶ کیلومتر راه روستایی در دست اجراست و در بخش صمصامی نیز با وجود اجرای چهار کیلومتر آسفالت در گذشته، برنامهریزی برای قراردادهای جدید ادامه دارد.
معاون فنی و ساخت راههای روستایی چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: در بخش بازفت ۸۰ کیلومتر و در دهستان موگویی نیز نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر راه خاکی بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که تکمیل و آسفالت آنها در اولویت برنامههای راهداری استان قرار دارد.
