۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کتابخانه سلسله نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز دوشنبه در جریان بازدید از پروژه کتابخانه شماره دو شهرستان سلسله، اظهار داشت: در حال حاضر این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی عنوان کرد: برای تکمیل این طرح بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: کتابخانه شماره ۲ الشتر در سال ۱۳۸۷ در زیربنای ۸۰۰ متر کلنگزنی شد و از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بهعنوان مجری طرح در دستور کار قرار گرفت و اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
روانشاد با اشاره با عزم پیمانکار بهمنظور تکمیل هرچه سریعتر این طرح، گفت: بنا به گفته پیمانکار در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال میتواند به بهرهبرداری برسد.
نظر شما