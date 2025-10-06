  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کتابخانه سلسله نیاز است

خرم‌آباد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تأکید کرد: برای تکمیل کتابخانه شماره دو شهرستان سلسله، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز دوشنبه در جریان بازدید از پروژه کتابخانه شماره دو شهرستان سلسله، اظهار داشت: در حال حاضر این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: برای تکمیل این طرح بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: کتابخانه شماره ۲ الشتر در سال ۱۳۸۷ در زیربنای ۸۰۰ متر کلنگ‌زنی شد و از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به‌عنوان مجری طرح در دستور کار قرار گرفت و اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

روانشاد با اشاره با عزم پیمانکار به‌منظور تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح، گفت: بنا به گفته پیمانکار در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال می‌تواند به بهره‌برداری برسد.

