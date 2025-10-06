به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ پاسدار هوشنگ جمشیدی معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام صبح دوشنبه در آیین بدرقه دانش آموزان بسیجی اعزامی به مشهد مقدس با گرامیداشت یاد وخاطره ۳۶هزار شهید دانش آموز و فرهنگی، گفت: مقام معظم رهبری تأکید می‌فرمایند که بسیج دانش‌آموزی باید به خودسازی هوشمند و پایدار فکر کند و برای آن برنامه‌ریزی نماید. به همین دلیل، طرح ولایت دانش‌آموزی هر ساله برگزار می‌شود و تعدادی از فرماندهان نخبه بسیج دانش آموزی این دوره‌ها را سپری می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه، امسال این دوره‌ها در مشهد مقدس و به همت عزیزان‌مان در سازمان بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش، در قالب دو اردوی طرح ولایت برای برادران و خواهران برگزار می‌شود. اردوی برادران با حضور دویست نفر در مشهد در حال برگزاری است و اردوی خواهران نیز با همین تعداد در حال انجام می‌باشد.

جمشیدی ادامه داد: در این راستا، لازم است از تمامی خانواده‌ها، عزیزان در آموزش و پرورش و همچنین اعضای سازمان بسیج دانش‌آموزی و تمامی دانش‌آموزان نخبه به خاطر تلاش‌ها و همکاری‌هایشان تقدیر و تشکر نماییم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اعزام ۲۰۰ دانش‌آموز دختر از استان چهارم به اردوی طرح ولایت در مشهد مقدس گفت: هفته گذشته نیز دانش‌آموزان پسر به همین طرح اعزام شدند.

بهمن خدادادی افزود: هدف از این اعزام افزایش بینش، آگاهی و بصیرت دانش‌آموزان عزیز است. این برنامه همچنین به ارتقای مهارت‌های فردی دانش‌آموزان کمک می‌کند که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به طرق مختلف به آن اشاره شده است. یکی از رسالت‌های ما تحقق اهداف این سند است و اعزام دانش‌آموزان در این قالب می‌تواند به اجرای احکام مندرج در آن و همچنین برنامه هفتم توسعه کمک کند.