به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کرم نظری صبح جمعه در آیین بدرقه کاروان اردوی یاوران ولایت که با همکاری سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع)، بسیج دانشآموزی و آموزش و پرورش استان برگزار شد، اظهار کرد: این اردو ویژه فرماندهان واحدهای بسیج دانشآموزی دوره دوم متوسطه است و با تلاش جمعی از مسئولان، در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار میشود.
وی با اشاره به جایگاه نخبگانی دانشآموزان حاضر در اردو، افزود: این عزیزان پس از طی مراحل مصاحبه، استعلام و ارزیابی، به عنوان نمایندگان سپاه و آموزش و پرورش استان انتخاب شدهاند و مأموریت دارند تا در مدارس، در کنار مدیران و معاونان پرورشی، نقشآفرینی کنند.
نظری با تأکید بر اهمیت برنامههای تربیتی اردو، تصریح کرد: در مشهد مقدس، کلاسهای تخصصی در حوزه رسانه، هوش مصنوعی، روانشناسی، مباحث بصیرتی و معرفتی، زیارت دورهای، بازدید از موزهها و مجموعههای انقلابی استان خراسان رضوی پیشبینی شده است. این برنامهها با همکاری اساتید برجسته و پیشکسوتان دفاع مقدس اجرا خواهد شد.
رئیس بسیج دانشآموزی استان با اشاره به تلاشهای گسترده برای تأمین امکانات اردو، گفت: با حمایت سپاه و آموزش و پرورش، اردوگاه امام رضا (ع) در فاصله پنج دقیقهای از حرم مطهر برای اسکان دانشآموزان در نظر گرفته شده تا فضای معنوی و فرهنگی اردو تقویت شود.
وی خطاب به دانشآموزان افزود: شما فرماندهان آیندهاید؛ آداب تشرف را رعایت کنید، در کلاسها با دقت و نظم شرکت کنید، و مباحث را برای اجرا در مدارس یادداشتبرداری نمایید. در پایان دوره، گواهی رسمی صادر خواهد شد و انتظار داریم همه شرکتکنندگان با مسئولیتپذیری کامل در برنامهها حضور یابند.
نظری در پایان از اجرای طرحی مشترک با بسیج دانشجویی، بسیج اساتید و بنیاد تعاون سپاه خبر داد و گفت: در این طرح، دانشآموزان بسیجی دوره دوم متوسطه از پایه دهم تا دوازدهم، تحت آموزشهای علمی و تقویتی قرار میگیرند تا به عنوان دانشجویان تراز انقلاب اسلامی وارد دانشگاه شوند.
