به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح جمعه در آیین بدرقه کاروان اردوی یاوران ولایت که با همکاری سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع)، بسیج دانشآموزی و آموزش و پرورش استان برگزار شد، اظهار کرد: امروز روزی بهیادماندنی برای بنده است، چرا که در جمع دانشآموزان عزیزی حضور دارم که عازم بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) هستند.
وی با قدردانی از همراهی اولیای دانشآموزان، مربیان، سرپرستان و همکاران آموزش و پرورش ناحیه ۱ و ۲ شهرکرد، افزود: این اردو حاصل جلسات متعدد و برنامهریزیهای دقیق همکاران ما در قالب طرح ولایت است که با حمایتهای بیدریغ سپاه استان، بهویژه سردار افضلی و مجموعه همکاران ایشان، به مرحله اجرا رسید.
خدادادی با اشاره به اهمیت تربیت نسل مؤمن و انقلابی، تصریح کرد: تعلیم و تربیت نیازمند همافزایی همه عناصر مؤثر است و ما در سند تحول بنیادین نیز بر توانمندسازی دانشآموزان در ساحتهای ششگانه تأکید داریم. این اردو میتواند بستری مناسب برای ارتقای بینش، آگاهی، عقلانیت و معنویت دانشآموزان باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خطاب به دانشآموزان گفت: این سفر را صرفاً یک اردوی تفریحی یا معنوی نبینید، بلکه آن را فرصتی چندوجهی برای رشد فکری و معرفتی خود بدانید. از لحظه حرکت تا حضور در مشهد مقدس، هر لحظه را مغتنم بشمارید.
وی ادامه داد: شما نمایندگان آموزش و پرورش استان در این اردو هستید و باید با رعایت شئونات، الگویی شایسته از دانشآموزان بسیجی چهارمحال و بختیاری باشید. انتظار ما از شما، مربیان و سرپرستان محترم این است که با تمام توان، نمایندگی شایستهای از استان ارائه دهید.
خدادادی با تأکید بر رسالت خدمتگزاری آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: همه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی ما در خدمت دانشآموزان عزیز است. این حضور، نشانه احترام به شماست؛ چرا که دانشآموزان سرمایههای کشورند و آیندهسازان مدیریتهای کلان استان و کشور خواهند بود.
وی از دانشآموزان خواست با اعتماد به مربیان و سرپرستان، از برنامههای اردو بهرهمند شوند و با ارتقای سطح اخلاق، معرفت و آگاهی، در مسیر شایستگی و تراز ملی گام بردارند.
