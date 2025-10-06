به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «شاخ‌دار» به کارگردانی امیرحسین جواهری در تازه‌ترین حضور بین‌المللی خود موفق شد ۲ جایزه بهترین مستند کوتاه و بهترین تدوین را از جشنواره FABA در ایالات متحده کسب کند.

در این رویداد مستقل که با محوریت حمایت از فیلمسازان هنری برگزار می‌شود، جایزه بهترین مستند کوتاه را به امیرحسین جواهری و جایزه بهترین تدوین را به فرید براری اهدا کردند.

«شاخ‌دار» یک اثر کوتاه در ژانر مستندنمایی است؛ ترکیبی میان مستند و روایت استعاری‌ که امیرحسین جواهری کارگردانی، تهیه‌کنندگی و نویسندگی آن را بر عهده داشته است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: عارضه انسان شاخدار یک بیماری بسیار نادر است که معمولاً در برخی جوامع سنتی بروز می‌کند. طبق تحقیقات، این بیماری اغلب بر اثر تنهایی و سرکوب غرایز فردی شکل می‌گیرد و بارزترین نشانه‌اش، رویش شاخ بر پیشانی فرد بیمار است.

جشنواره FABA با شعار «برای هنرمند، توسط هنرمند» (For Artists, By Artists) برگزار می‌شود و نظر برخی از داوران منتخب درباره «شاخ‌دار» این چنین است: «فیلم به‌خوبی داستانش را روایت می‌کند و تأثیرگذار است. در نیمه نخست مدام از خود می‌پرسیدم آیا این یک مستند واقعی است یا نه؟ همین ابهام برایم جذاب بود.»، «تصاویر زیبا، از جمله نماهای پرندگان، بار استعاری خاصی دارند. فیلم به‌نوعی میان واقعیت و خیال سرگردان است و همین موضوع پرسش‌های مهمی را برمی‌انگیزد.»، «یک اثر خلاقانه که مرز بین واقعیت و تخیل را محو می‌کند.»

جشنواره FABA از ۱۵ آگوست تا ۱۵ سپتامبر مصادف با ۲۴ مرداد تا ۲۴ شهریور در آمریکا برگزار شده است.

عواملی که در ساخت فیلم کوتاه «شاخدار» همکاری داشته‌اند عبارتند از: مدیر فیلم‌برداری: میثم رمضانی، تدوین و سی جی: فرید براری، طراحی و ساخت ماکت: فاطیما قاسمی سنگی، صدابرداران: مهران احمدی و محمد یاسین گودرزی، بازیگران: فروزان حسینی، فاطمه رضایی، خاتون کشوری، حامد رضانژاد، مجتبی جواهری، اسماعیل ساعی و سمیه جواهری، گروه کارگردانی: فرید براری و حامد رضانژاد و برنامه‌ریز: فاطیما قاسمی سنگی.