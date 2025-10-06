اجرای طرح «کروکی آنلاین» با همکاری بیمه مرکزی و پلیس راهور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مشعلچی، قائم‌مقام بیمه مرکزی، در همایش تقدیر از کارشناسان برتر کروکی‌ساز و رانندگان قانونمند، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای بیمه‌ای و انتظامی برای شفافیت و تسریع رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و ارتقای دقت در ثبت اطلاعات حوادث تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت کروکی‌های دقیق و منظم در فرآیندهای بیمه‌ای، از آغاز طرح «کروکی آنلاین» به‌عنوان پروژه مشترک بیمه مرکزی، فراجا و یک شرکت پیمانکار خبر داد. این طرح با هدف حذف کروکی‌های کاغذی، تجمیع داده‌ها در سامانه‌های دو نهاد و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای سیاست‌گذاری بهتر، کنترل دقیق‌تر و شفافیت بیشتر اجرا می‌شود.

مشعلچی تصریح کرد بیمه مرکزی اقدامات لازم از جمله تأمین بودجه، خرید و ترخیص تجهیزات و آموزش نیروها را انجام داده و با اتصال مرکز داده فراجا و بیمه مرکزی، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز سرعت خواهد گرفت.

به گفته وی، اجرای طرح «کروکی آنلاین» افزون بر تسریع رسیدگی بیمه‌ای و قضایی، امکان دسترسی عموم به اطلاعات سوابق تصادف و اصالت خودرو را از طریق سامانه‌های خرید و فروش خودرو فراهم می‌کند.

قائم‌مقام بیمه مرکزی همچنین از برنامه راننده‌محور کردن تخلفات رانندگی در ماه‌های آینده خبر داد و گفت این اقدام، طبق قانون بیمه شخص ثالث، با همکاری پلیس راهور فراجا برای کاهش هزینه بیمه‌گذاران کم‌خطر و افزایش هزینه رانندگان پرخطر اجرا خواهد شد؛ گامی مهم برای پیشگیری از حوادث و فرهنگ‌سازی تقدیر از رانندگان کم‌خطر در مسیرهای شهری و بین‌شهری.