درخواست همتای ژاپنی وزیر علوم از ایران برای همکاری با آژانس انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حاشیه بیست‌ودومین نشست سالانه مجمع علم و فناوری برای جامعه (STS) در کیوتو ژاپن، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با همتای ژاپنی خود دیدار و گفت‌وگو کرد.در این دیدار که در فضایی صمیمانه برگزار شد، طرفین بر حفظ و ارتقای روابط علمی دو کشور و بهره‌گیری از توان نخبگانی یکدیگر در کیفیت بخشی به تعاملات علمی فی‌مابین تأکید کردند.

حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت تحکیم ارتباطات علمی پایدار، خواستار افزایش تعداد بورسیه‌های تحصیلی دولت ژاپن برای دانشجویان ایرانی شد.

وی با تشریح شرایط آغاز جنگ علیه کشور، به حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در جریان مذاکرات صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره کرد و از عزم راسخ مردم کشور در پشتیبانی و حمایت از دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی خبر داد.

وزیر ژاپنی نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه انرژی هسته‌ای، خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

گفتنی است حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان، در رأس هیئتی بلندپایه به منظور شرکت در اجلاس STS به ژاپن سفر کرده است. این اجلاس از ۵ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر کیوتو برگزار می‌شود.

وی قرار است در میزگرد وزیران با عنوان «علوم، فناوری و نوآوری برای جامعه آینده» سخنرانی کند.