رحمتیان: اشتغال در معادن سیستان و بلوچستان ۵۰ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا رحمتیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای عظیم استان در بخش معدن، اظهار کرد: آمار صدور مجوزها در نیمه اول سال جاری در حوزههای گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری رشد قابل توجهی را نشان میدهد که حاکی از فعالیت و انگیزه سرمایهگذاران است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت سیستان و بلوچستان از افزایش ۷۵ درصدی صدور گواهی کشف معادن خبر داد و افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۴ فقره گواهی کشف معدن با ذخیرهای معادل ۹.۹ میلیون تن صادر شده که منجر به اشتغال ۱۴ نفر و سرمایهگذاری ۱۶۷۸.۷ میلیارد ریال شده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۸ فقره گواهی کشف با ۵.۹ میلیون تن ذخیره صادر شده بود، رشد چشمگیری دارد.
رحمتیان در ادامه به رشد ۳۷.۵ درصدی صدور پروانههای بهرهبرداری اشاره کرد و گفت: در نیمه اول سال جاری، ۱۱ فقره پروانه بهرهبرداری با اشتغال ۱۲۰ نفر و سرمایهگذاری ۱۶۶۹.۶ میلیارد ریال صادر شده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۸ فقره پروانه صادر شده بود، نشاندهنده رشد قابل توجهی در تعداد پروانهها و میزان اشتغال است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت سیستان و بلوچستان همچنین از رشد صد درصدی صدور مجوزهای برداشت در طرحهای عمرانی خبر داد و افزود: چهار فقره مجوز برداشت با اشتغال ۸۰ نفر و سرمایهگذاری ۱۲۰۰ میلیارد ریال صادر شده که منجر به ذخیره قطعی ۰.۲ میلیون تن شده است. این آمار رشد ۱۸۵.۷ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون تنها ۲۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که منجر به اشتغال ۱۰۱ نفر با سرمایهگذاری ۱۰۹۰ میلیارد ریال شده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۰ پروانه اکتشاف صادر شده بود، کاهش داشته است.
