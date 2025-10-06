  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

درخواست تاج از ارکان داوری: گزارش شفاف عملکرد بدهید

درخواست تاج از ارکان داوری: گزارش شفاف عملکرد بدهید

رئیس فدراسیون در نامه ای به رئیس و اعضا کمیته و رئیس دپارتمان داوران فدراسیون خواستار گزارش دقیق آنالیز مبتنی بر داده های به روز فنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج،رئیس فدراسیون در پایان هفته ششم لیگ برتر و آغاز فیفادی مهرماه، با ارسال نامه ای به اسماعیل صفیری،رئیس و اعضا کمیته داوران و همچنین دانیال مرادی،رئیس دپارتمان داوری نوشت:

با عنایت به پایان هفته ششم لیگ برتر،ضمن عرض خدا قوت به همه عزیزان دست اندرکار در حوزه داوری در کمیته و دپارتمان و همچنین داوران فوتبال کشور،مقتضی است با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف،گزارش دقیق آنالیزی مبتنی بر داده های به روز فنی و علمی از عملکرد داوران در مسابقات برگزار شده در اسرع وقت به استحضار باشگاه‌ها،رسانه‌ها، هواداران فوتبال و عموم علاقمندان و در نهایت افکار عمومی برسد و ساز و کارهای لازم آموزشی توسعه ای جهت افزایش کیفیت قضاوت ها در کلیه لیگ های فوتبال کشور در سطوح فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی در رده های بانوان و آقایان صورت پذیرد.

همچنین،ضرورت دارد،روند بهره مندی از داوران جوان و خوش آتیه در کنار تجربه ذی قیمت داوران باتجربه در لیگ جاری با شیب تندتری تداوم یابد.

کد خبر 6613624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها