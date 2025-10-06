«هفته کودک» فرصتی برای بازنگری در فضاسازی شهری استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاهب صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسب هفته ملی کودک و افتتاح نمایشگاه در خصوص حمایت از غزه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان با بیان اینکه نمی توان از حاکمیت برای حل همه مسائل انتظار داشت، بیان کرد: مدیران دستگاه ها در حوزه مباحث اجتماعی و کودک باید با ارگان های مربوط همکاری لازم داشته باشند.

وی با بیان اینکه نگاه ما به کودک به عنوان سرمایه اجتماعی است، افزود: در حوزه کودک تلاش شد تا برنامه های مشترک با مشارکت دستگاه های اجرایی انجام شود.

مدیرکل امور اجتماعی استاندار سمنان با تاکید بر اینکه ورود جدی‌تری به مقوله کودک باید داشته باشیم، ابراز داشت: در فرهنگ سازی و ترویج یک موضوع و مسئله باید از کودک شروع شود چرا که تاثیر گذاری بیشتری در افکار و ذهن بزرگسالان خواهد داشت.

شاهب در ادامه تصریح کرد: بسیاری از برنامه ها در هفته کودک اجرا و برخی نیز بعد از آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید به اینکه بیشتر موارد کودک آزاری در استان سمنان ناشی از غفلت است، افزود: والدین باید از تولد مراقب کودک باشند و خوشبختانه آمار بالا در استان ثبت نشده است.

مدیرکل امور اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه هفته کودک شروع و تلنگر خوبی برای شهرداران استان است، ابراز داشت: سمنان به عنوان شهر دوستدار کودک معرفی شده است اما صرفا عناوین و اسم نمی توانند برای مردم ملموس باشد.

شاهب با بیان اینکه باید دید در این شهرها چه قدر کار برای فضاسازی خانه ها و پارک های بازی انجام شده است، تصریح کرد: شهرداری ها باید به فضای پارک ها توجه کنند.

وی افزود: فضای پارک ها باید کاملا عمومی و رایگان بوده و در تعاریف شهری گسترش پیدا کرده و ایمن شود.