طالبیان: مرکز تکامل کودکان کاشان گامی نو در درمان و پیشگیری است

احمد طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آگاهی والدین، مراقبتهای دوران بارداری و مداخلات زودهنگام پس از تولد از عوامل مؤثر در پیشگیری و کاهش بروز فلج مغزی در کودکان است.
وی با اشاره به چهاردهم مهرماه روز جهانی فلج مغزی ابراز کرد: فلج مغزی یکی از اختلالات حرکتی است که از دیرباز در کودکان وجود داشته و میتواند موجب بروز مشکلاتی برای خانواده و جامعه شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه میزان بروز این عارضه در منابع علمی سه تا پنج مورد در هر هزار تولد گزارش شده است، تصریح کرد: این اختلال معمولاً در اثر آسیب به مغز در دوران تکامل ایجاد میشود و ممکن است پیش از تولد، هنگام زایمان یا در مواردی پس از تولد بروز کند.
وی عوامل مؤثر در بروز فلج مغزی را شامل بیماریهای مادر، عفونتهای ویروسی، سوءتغذیه، آسیبهای دوران بارداری و مصرف دارو یا الکل دانست و گفت: مشکلات حین زایمان و کمبود اکسیژن به مغز از عوامل مهم در ایجاد این عارضه هستند.
طالبیان با تأکید بر اهمیت مراقبتهای دوران بارداری افزود: والدین باید در این دوران تحت نظر پزشک باشند و از مصرف خودسرانه دارو و الکل پرهیز کنند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود پیشرفتهای علمی در حوزه مامایی، همچنان برخی موارد خفگی نوزادی مشاهده میشود که میتواند منجر به بروز فلج مغزی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه همچنین، بر ضرورت افزایش آگاهی والدین پس از تولد تأکید کرد و گفت: شناسایی علائم خطر و مراجعه سریع به پزشک میتواند در تشخیص زودهنگام و بهبود عملکرد حرکتی و شناختی کودکان نقش مؤثری داشته باشد.
وی اظهار کرد: مرکز جامع تکامل کودکان کاشان که از حدود دو سال پیش در طبقه فوقانی مرکز خدمات جامع سلامت صدوقی کاشان آغاز به کار کرده است، با شناسایی و درمان شیرخواران در معرض خطر، نقش مهمی در بهبود وضعیت آنان ایفا میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از فلج مغزی نیازمند همکاری گروههای مختلف پزشکی و ارتقای سطح آگاهی جامعه است و تشخیص زودهنگام همراه با مداخلات درمانی بهموقع میتواند موجب بهبود کیفیت زندگی کودکان و ایجاد آرامش برای خانوادهها شود.
