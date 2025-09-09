مرتضی ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد استفاده از فرآورده سلول درمانی «وارتوسل» در کلینیک سلول درمانی رویان گفت: محصول وارتوسل؛ سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت بندناف است که با همکاری شرکت «سل‌تک فارمد» تولید صنعتی شده است. این محصول خوشبختانه به عنوان تنها محصول آلوژنیک (سلولی که از بدن یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود) توانسته مجوز لازم را دریافت کند و در حوزه پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به کاربردهای این محصول توضیح داد: کارآزمایی‌های بالینی در مورد استفاده از این سلول در بیماران فلج مغزی، بیماران اوتیسم و بیماران مبتلا به آرتروزهای شدید انجام شده است. بر همین اساس؛ در حال حاضر در بیماران دچار آرتروز استفاده از این سلول‌ها به مرحله ارائه خدمت رسیده است.

کاهش درد و بهبود توان راه رفتن بیماران دچار آرتروز

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان با اعلام خبر استفاده از وارتوسل برای درمان بیماران دچار آرتروز، گفت: در روزهای اخیر؛ ارائه خدمت به بیماران دچار آرتروز شدید با استفاده از وارتوسل؛ به عنوان اولین محصول سلولی مشتق از بافت بندناف، آغاز شده است. خوشبختانه متقاضیان زیادی وجود دارد و اثربخشی سلول‌ها بسیار بالا بوده است به طوری که بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد افراد استفاده‌کننده کاهش درد و افزایش توان راه رفتن را تجربه کرده‌اند. این خدمات اکنون در کلینیک ارتوپدی مرکز سلول‌درمانی رویان ارائه می‌شود.

مجوز ارائه خدمات سلول‌درمانی به کودکان فلج مغزی

وی در مورد استفاده از وارتوسل برای درمان سایر بیماری‌ها گفت: برای استفاده از این محصول در درمان کودکانی که دچار فلج مغزی هستند نیز توانستیم مجوز لازم را اخذ کنیم و در حال هماهنگی هستیم تا یک مرکز درمانی برای ارائه خدمات سلول‌درمانی به کودکان مبتلا به سی‌پی انتخاب شود.