  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

بیانیه کمیته‌های مقاومت فلسطین به‌مناسبت سالگرد تأسیس جنبش جهاد اسلامی

بیانیه کمیته‌های مقاومت فلسطین به‌مناسبت سالگرد تأسیس جنبش جهاد اسلامی

کمیته‌های مقاومت فلسطین تأکید کرد که شکل گیری جنبش جهاد اسلامی به دست رهبر و متفکر شهید «فتحی شقاقی» و دیگر مجاهدان، نشان‌دهنده تغییر کیفی در جنبش ملی فلسطین و مقاومت جهادی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیته های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای؛ سی و هشتمین سالگرد تأسیس جنبش جهاد اسلامی را به رهبران و مبارزان این جنبش تبریک گفتند.

در این بیانیه آمده است: کمیته های مقاومت فلسطین و گردان‌های ناصر صلاح الدین شاخه نظامی آن، به مناسبت سی و هشتمین سالروز تاسیس جنبش جهاد اسلامی؛ گرم ‌ترین تبریکات و درودهای جهادی خود را به برادران عزیزمان در جنبش جهاد اسلامی و شاخه نظامی آن یعنی «گردان‌های قدس» و به برادرانمان در دفتر سیاسی و شورای نظامی و نیز به همه رهبران، اعضا، رزمندگان و مجاهدان قهرمان این جنبش تقدیم می‌ کنند.

کمیته های مقاومت فلسطین تأکید کردند: آغاز شکل گیری جنبش جهاد اسلامی فلسطین به دست رهبر و متفکر شهید «فتحی شقاقی» و دیگر مجاهدان، نشان‌دهنده تغییر کیفی و مشارکت برای جنبش ملی فلسطین و کار مقاومت جهادی بوده است که مبارزان و قهرمانان شجاع با جوهر خون و نور آن را رقم زده اند. در این سالگرد باشکوه و مبارک، یاد و خاطره رهبران شهدای بزرگ و از بنیانگذاران اصلی این گروه مبارز از جمله دکتر فتحی شقاقی، دکتر رمضان عبدالله شلح و کاروان طولانی از شهدای مطهر آن را گرامی می داریم. شهدایی که جان خود را در مسیر قدس و فلسطین فدا و هرگز از اصول و مسیر خود عقب نشینی نکرده اند.

این بیانیه می افزاید: کمیته‌های مقاومت فلسطین و گردانهای ناصر صلاح‌الدین، به رابطه برادرانه و جهادی که ما را با برادرانمان در جنبش جهاد اسلامی و گردانهای قدس مرتبط می‌کند، افتخار می ‌کنند، رابطه‌ای که تأثیر زیاد و عمیقی در گسترش فعالیت نظامی و جهادی، هدایت و اجرای عملیات‌های متعدد و وارد کردن ضربات دردناک علیه دشمن صهیونیستی داشته است.

کمیته های مقاومت فلسطین در پایان تأکید کرد: ما با تمام قوا و در کنار همه گروهای مردمی به تلاش های مستمر و جدی خود برای متحد کردن مواضع و اهداف خود با هدف تقویت و تحکیم وحدت و یکپارگی ملی فراگیر در میان همه فلسطینی ها در جهت تامین منافع و دستیابی به ارمان ملی فلسطین تلاش خواهیم کرد.

کد خبر 6613791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها