به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیته های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای؛ سی و هشتمین سالگرد تأسیس جنبش جهاد اسلامی را به رهبران و مبارزان این جنبش تبریک گفتند.

در این بیانیه آمده است: کمیته های مقاومت فلسطین و گردان‌های ناصر صلاح الدین شاخه نظامی آن، به مناسبت سی و هشتمین سالروز تاسیس جنبش جهاد اسلامی؛ گرم ‌ترین تبریکات و درودهای جهادی خود را به برادران عزیزمان در جنبش جهاد اسلامی و شاخه نظامی آن یعنی «گردان‌های قدس» و به برادرانمان در دفتر سیاسی و شورای نظامی و نیز به همه رهبران، اعضا، رزمندگان و مجاهدان قهرمان این جنبش تقدیم می‌ کنند.

کمیته های مقاومت فلسطین تأکید کردند: آغاز شکل گیری جنبش جهاد اسلامی فلسطین به دست رهبر و متفکر شهید «فتحی شقاقی» و دیگر مجاهدان، نشان‌دهنده تغییر کیفی و مشارکت برای جنبش ملی فلسطین و کار مقاومت جهادی بوده است که مبارزان و قهرمانان شجاع با جوهر خون و نور آن را رقم زده اند. در این سالگرد باشکوه و مبارک، یاد و خاطره رهبران شهدای بزرگ و از بنیانگذاران اصلی این گروه مبارز از جمله دکتر فتحی شقاقی، دکتر رمضان عبدالله شلح و کاروان طولانی از شهدای مطهر آن را گرامی می داریم. شهدایی که جان خود را در مسیر قدس و فلسطین فدا و هرگز از اصول و مسیر خود عقب نشینی نکرده اند.

این بیانیه می افزاید: کمیته‌های مقاومت فلسطین و گردانهای ناصر صلاح‌الدین، به رابطه برادرانه و جهادی که ما را با برادرانمان در جنبش جهاد اسلامی و گردانهای قدس مرتبط می‌کند، افتخار می ‌کنند، رابطه‌ای که تأثیر زیاد و عمیقی در گسترش فعالیت نظامی و جهادی، هدایت و اجرای عملیات‌های متعدد و وارد کردن ضربات دردناک علیه دشمن صهیونیستی داشته است.

کمیته های مقاومت فلسطین در پایان تأکید کرد: ما با تمام قوا و در کنار همه گروهای مردمی به تلاش های مستمر و جدی خود برای متحد کردن مواضع و اهداف خود با هدف تقویت و تحکیم وحدت و یکپارگی ملی فراگیر در میان همه فلسطینی ها در جهت تامین منافع و دستیابی به ارمان ملی فلسطین تلاش خواهیم کرد.