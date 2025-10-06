به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بوشهر عصر دوشنبه در این مراسم ضمن تبریک هفته فرماندهی انتظامی، از تلاشهای نیروی پلیس در حفظ نظم، آرامش و انضباط شهری قدردانی کرد و گفت: رعایت قانون، نشانه بلوغ اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است و رانندگانی که با تعهد و مسئولیتپذیری به قانون احترام میگذارند، در حقیقت یاریرسان مدیریت شهری و حافظان جان و امنیت مردم هستند.
حسین حیدری افزود: شهرداری بوشهر همواره خود را همراه و همکار پلیس در ترویج فرهنگ ترافیک ایمن میداند و برنامههای آموزشی و فرهنگی متعددی در این زمینه در دستور کار دارد تا شاهد شهری قانونمدارتر و منظمتر باشیم.
در این مراسم، جمعی از رانندگانی که طی سال گذشته بدون تخلف و حادثه رانندگی در سطح شهر تردد کرده و با رعایت دقیق قوانین بهعنوان «فرهنگیاران پلیس راهور» شناخته شده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.
نظر شما