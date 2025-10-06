رضایی: تقویت فرآیندهای مراقبتی مادران باردار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی شامگاه دوشنبه در نشست کمیته بررسی موارد مرگ مادر، بر ضرورت بازنگری و بهروزرسانی فرآیندهای مراقبتی و درمانی مادران باردار تأکید کرد و گفت: مرگ مادران باردار یکی از شاخصهای مهم در سنجش کیفیت نظام سلامت و میزان دسترسی عادلانه به خدمات درمانی در کشور محسوب میشود.
وی اظهار داشت: تجربیات گذشته نشان داده است که اگر مراقبتهای دوران بارداری، زایمان و پس از آن بر پایه دستورالعملهای علمی و به شکل مستمر انجام گیرد، میتوان از بخش قابلتوجهی از مرگهای مادران جلوگیری کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: نقش شبکه بهداشت در شناسایی سریع مادران پرخطر، پیگیری وضعیت آنان و ارجاع بهموقع به سطوح بالاتر درمانی، بسیار تعیینکننده است و باید همکاری مؤثری میان مراکز بهداشتی و بیمارستانها برقرار باشد.
در ادامه جلسه، آزاده ناظری معاون درمان دانشگاه نیز با تأکید بر اهمیت موضوع سلامت مادران، از آن به عنوان یک مسئولیت ملی و بینالمللی یاد کرد و گفت: مرگ مادر باردار، تنها یک آمار نیست، بلکه فاجعهای است که یک خانواده را با خلأیی جبرانناپذیر مواجه میسازد.
وی با اشاره به اقدام جدید دانشگاه در این حوزه گفت: به دستور ریاست دانشگاه، فرآیند ثبت اطلاعات مادران پرخطر از طریق سامانه EOC فعال شده است. این سامانه به تیمهای درمانی امکان میدهد تا به صورت لحظهای وضعیت مادران باردار پرخطر را رصد کرده و اقدامات فوری مورد نیاز را انجام دهند.
ناظری افزود: هدف از راهاندازی این سامانه، ایجاد یک بستر واکنش سریع و دقیق در قبال شرایط حساس مادران در معرض خطر است.
