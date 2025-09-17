به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فتحی پور صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان از موفقیت طرح «رصد و مراقبت جامع مادران باردار پرخطر» در این استان خبر داد و گفت: این طرح که با هدف حفظ سلامت مادران باردار پرخطر و پیشگیری از مرگ‌ومیرهای قابل اجتناب راه‌اندازی شده، توانسته است نتایج قابل توجهی در ارتقای شاخص‌های سلامت مادران و نوزادان در کردستان به دست آورد.

طرح رصد و مراقبت جامع؛ راهی نو برای کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به موفقیت‌های حاصل‌شده در اجرای این طرح، گفت: نرخ مرگ‌ومیر مادران باردار در استان کردستان طی چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. از سال ۱۴۰۰ که این نرخ ۱۰ مورد در سال بود، به تنها ۲ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده‌ایم که دستاوردی بسیار مهم برای استان است.

فتحی‌پور با بیان اینکه این طرح، رصد و مراقبت روزانه مادران باردار پرخطر را امکان‌پذیر می‌سازد، افزود: از طریق رابطین بیمارستان‌ها، وضعیت سلامت مادران باردار پرخطر به صورت روزانه رصد و اطلاعات به گروه مدیریتی ارتقای سلامت مادران منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: این گروه متشکل از اعضای هیئت علمی، مدیران بیمارستان‌ها، و دیگر متخصصین، به سرعت تصمیمات مورد نیاز را برای بهبود وضعیت مادران اتخاذ می‌کنند.

چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود خدمات

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین به برخی چالش‌های موجود در روند اجرای طرح اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی تخصصی، عدم تأمین منابع مالی و مشکلات تعرفه‌ای از جمله چالش‌هایی است که با آن‌ها مواجه هستیم.

وی پیشنهاداتی برای رفع این مشکلات ارائه داد و توضیح داد: برأی حل این مشکلات، ایجاد انگیزه مالی برای جذب پزشکان، تأمین نیروی انسانی از طریق مجوزهای استخدامی وزارت بهداشت، و برگزاری جلسات توجیهی برای پزشکان ضروری است.

وی یادآور شد: همچنین باید همکاری‌های بیشتری با ارگان‌های نظارتی مانند نظام پزشکی و تعزیرات داشته باشیم و تعرفه‌های پزشکی را بازنگری کنیم.

فتحی‌پور همچنین به پلتفرم مدیریتی ارتقای سلامت مادران اشاره کرد که به صورت مجازی با حضور مسئولین مختلف از جمله رئیس دانشگاه، معاونان درمان و بهداشتی، اعضای هیئت علمی، مدیران بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها فعال است.

وی گفت: این پلتفرم به عنوان یک شبکه ارتباطی و مدیریتی، امکان تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی میان ارگان‌های مختلف را فراهم کرده و به طور چشمگیری سرعت اقدامات درمانی در زمینه سلامت مادران را افزایش داده است.

گام‌های مؤثر برای آینده سلامت مادران باردار در کردستان

فتحی‌پور بر اهمیت تداوم حمایت‌های دولت و همکاری‌های همه‌جانبه با سازمان‌های نظارتی تأکید کرد و افزود: برای ادامه روند موفقیت‌آمیز این طرح و ارتقای سطح خدمات به مادران باردار، نیازمند حمایت بیشتر از سوی وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط هستیم.

طرح «رصد و مراقبت جامع مادران باردار پرخطر»، گامی مؤثر و نوآورانه در راستای حفظ سلامت مادران باردار و کاهش مرگ‌ومیرهای ناشی از بارداری‌های پرخطر در کردستان بوده و نشان می‌دهد که با مدیریت مناسب، همکاری بین‌بخشی و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال می‌توان به بهبود چشمگیر خدمات درمانی دست یافت.