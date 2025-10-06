  1. استانها
ممنوعیت استفاده از خودروی شخصی برای سرویس دانش‌آموزان در سمنان

سمنان- فرماندار سمنان با اعلام ممنوعیت استفاده از خودروی شخصی برای سرویس دانش‌آموزان شهرستان، بر لزوم تایید صلاحیت رانندگان و استفاده از ناوگان مجاز برای جابجایی ایمن دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای ترافیک سمنان با موضوع ایاب ذهاب دانش آموزان در محل فرمانداری با بیان اینکه استفاده از خودرو شخصی برای سرویس دانش آموزان در سمنان ممنوع است، ابراز داشت: حتما می بایست سرویس دانش آموزان مدارس دارای مجوز لازم باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از مینی بوس مورد تاکید است، افزود: خانواده ها و مدیران مدارس باید این موارد را برای ایمنی دانش آموزان مد نظر قرار دهند.

فرماندار سمنان بابیان اینکه رانندگان باید صلاحیت لازم را داشته باشند، ابراز داشت: از فعالیت رانندگان فاقد مجوز باید جلوگیری شود.

صمیمیان خواستار تعیین پیمانکار مشخص به عنوان متولی شد و تصریح کرد: این اقدام باعث نظارت دقیق تر بر خدمات و نرخ ها می شود.

وی به موضوع نرخ سرویس مدارس نیز اشاره کرد و افزود: باید به نحوی این نرخ گذاری انجام گیرد که فشار مضاعف بر خانواده ها تحمیل نشود.

