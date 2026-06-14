به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در جلسه شورای ترافیک سمنان در محل فرمانداری شهرستان خواستار ساماندهی ورودی‌های این شهر شد و افزود: ورودی هر شهر در معرفی ظرفیت‌ها و هویت آن نقش مهمی دارد.

وی ادامه داد: از این رو می‌بایست طراحی ورودی‌های شهر به گونه‌ای رقم بخورد که بتواند مسافران و گردشگران عبوری را جذب کرده و زمینه ساز رونق هر چه بهتر اقتصاد منطقه شود.

فرماندار سمنان خواستار همراهی شهرداری و راه و شهرسازی برای تحقق اهداف فوق شد و توضیح داد : طرح های پیشنهادی باید تهیه و پس از بررسی همه جانبه وارد فاز اجرایی شود.

صمیمیان با تاکید به اینکه ساماندهی ورودی شرقی و غربی سمنان باید توام با رعایت اصول فنی و ترافیکی منطقه همراه شود، اضافه کرد: انتظار می رود با رعایت این موارد شاهد جذب حداکثری مسافر و گردشگر در شهر باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست به سرویس ایاب ذهاب دانش آموزان گریزی زد و تصریح کرد: فرایند ثبت نام، فعالیت شرکت های مربوط و نظارت بر ناوگان سرویس مدارس باید پیش از آغاز سال تحصیلی تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با فعالیت‌های خارج از ضابطه پیرامون جا به جایی دانش آموزان برخورد می‌شود که در اجرای آن همراهی آموزش و پرورش، شهرداری و پلیس راهور ضروری است.