به گزارش خبرنگار مهر، فرجاله ایلیات ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان سمنان با تاکید به تعیین تکلیف تعهدات انجام نشده از سوی دستگاهها، بیان کرد: صورتجلسه دقیق موارد و پیگیری مستمر آنها ضروری است.
وی همچنین بر آمادگی شهرداریها و فرمانداریها برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و ادامه داد: شاداب سازی و زیباسازی مدارس، رنگآمیزی جداول، ایمنسازی مسیرهای تردد دانشآموزان و رفع نواقص محدوده مدارس باید با همکاری آموزش و پرورش در دستور کار قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار سمنان، برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستانها را نیز ضروری دانست و اضافه کرد: مسائل ترافیکی ابتدا باید در شهرستانها بررسی و موارد اولویتدار برای تصمیمگیری به شورای استان ارجاع شود.
ایلیات تصریح کرد: ساماندهی و تکمیل دوربینهای کنترل ترافیک، اصلاح و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و تعیین تکلیف مسئولیت دستگاههای مرتبط باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: برنامهریزی ویژه برای بازگشایی مدارس، حضور مدیران شهری و فرمانداران در مدارس و تسریع در ساماندهی سرویس حملونقل دانشآموزان ضروری است.
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