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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

آمادگی سمنان برای بازگشایی مدارس؛ زیرساخت‌های شهری با فوریت تکمیل شود

آمادگی سمنان برای بازگشایی مدارس؛ زیرساخت‌های شهری با فوریت تکمیل شود

سمنان- معاون عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: تسریع رفع نواقص زیرساختی، ایمن‌سازی مسیر تردد دانش‌آموزان و ساماندهی سرویس مدارس مورد تاکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ فرج‌اله ایلیات ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان سمنان با تاکید به تعیین تکلیف تعهدات انجام‌ نشده از سوی دستگاه‌ها، بیان کرد: صورت‌جلسه دقیق موارد و پیگیری مستمر آن‌ها ضروری است.

وی همچنین بر آمادگی شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و ادامه داد: شاداب سازی و زیباسازی مدارس، رنگ‌آمیزی جداول، ایمن‌سازی مسیرهای تردد دانش‌آموزان و رفع نواقص محدوده مدارس باید با همکاری آموزش و پرورش در دستور کار قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار سمنان، برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستان‌ها را نیز ضروری دانست و اضافه کرد: مسائل ترافیکی ابتدا باید در شهرستان‌ها بررسی و موارد اولویت‌دار برای تصمیم‌گیری به شورای استان ارجاع شود.

ایلیات تصریح کرد: ساماندهی و تکمیل دوربین‌های کنترل ترافیک، اصلاح و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های مرتبط باید در اولویت‌ قرار گیرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی ویژه برای بازگشایی مدارس، حضور مدیران شهری و فرمانداران در مدارس و تسریع در ساماندهی سرویس حمل‌ونقل دانش‌آموزان ضروری است.

کد مطلب 6937849

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