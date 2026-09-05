به گزارش خبرنگار مهر، ‌ فرج‌اله ایلیات ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان سمنان با تاکید به تعیین تکلیف تعهدات انجام‌ نشده از سوی دستگاه‌ها، بیان کرد: صورت‌جلسه دقیق موارد و پیگیری مستمر آن‌ها ضروری است.

وی همچنین بر آمادگی شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و ادامه داد: شاداب سازی و زیباسازی مدارس، رنگ‌آمیزی جداول، ایمن‌سازی مسیرهای تردد دانش‌آموزان و رفع نواقص محدوده مدارس باید با همکاری آموزش و پرورش در دستور کار قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار سمنان، برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستان‌ها را نیز ضروری دانست و اضافه کرد: مسائل ترافیکی ابتدا باید در شهرستان‌ها بررسی و موارد اولویت‌دار برای تصمیم‌گیری به شورای استان ارجاع شود.

ایلیات تصریح کرد: ساماندهی و تکمیل دوربین‌های کنترل ترافیک، اصلاح و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های مرتبط باید در اولویت‌ قرار گیرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی ویژه برای بازگشایی مدارس، حضور مدیران شهری و فرمانداران در مدارس و تسریع در ساماندهی سرویس حمل‌ونقل دانش‌آموزان ضروری است.