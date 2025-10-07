باقری: متخلفان قاچاق چوب در نور و میاندورود به دام افتادند

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری یک متخلف سابقهدار در زمینه قطع درختان جنگلهای الیمالات شهرستان نور و توقیف خودروی حامل چوب قاچاق خبر داد.
وی اظهار کرد: با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور و در پی رصد اطلاعاتی و کمین در حوزه استحفاظی، یک متهم سابقهدار در زمینه قطع درختان جنگلی در منطقه الیمالات شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: این فرد دارای سوابق متعدد در قطع درختان هیرکانی است که پس از دستگیری، جهت طی مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی ناتل کنار تحویل داده شد. همچنین مقادیر قابل توجهی چوب قاچاق از وی کشف و ضبط شد که به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد.
باقری ادامه داد: در جریان این عملیات، با دستور مقام قضایی، یک دستگاه خودروی نیسان که اقدام به حمل غیرمجاز چوبآلات جنگلی میکرد و دارای سوابق متعدد در این زمینه بود، توقیف شد. این خودرو با هدف پیشگیری از تکرار تخلف و عبرتآموزی عمومی، در محوطه اداره منابع طبیعی شهرستان نور بر روی داربست فلزی در معرض دید عموم قرار گرفت.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین از کشف محموله چوب قاچاق در شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت دارابکلا با همراهی نیروهای انتظامی، سه استر چوب هیزمی قاچاق از گونههای مختلف از یک کوره زغال در روستای زارعیمحله کشف و ضبط شد. متخلف نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: جنگلهای هیرکانی به عنوان میراث طبیعی و ملی کشور نیازمند حفاظت جدی هستند و این اداره کل با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای خود را با جدیت ادامه خواهد داد.
