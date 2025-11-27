باقری: قاچاقچیان چوب در آمل و بابل دستگیر شدند

علی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:
قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب از مهمترین تهدیدها برای منابع طبیعی استان است و یگان حفاظت با هماهنگی قضائی، طرحهای عملیاتی دقیقی را اجرا میکند.
وی درباره جزئیات عملیات در بابل افزود: در بندپی شرقی بابل، یک قاچاقچی سابقهدار که بهصورت غیرقانونی اقدام به قطع و حمل چوبهای جنگلی میکرد، شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی از محل حدود ۴ تن چوبآلات جنگلی کشف و برای سیر مراحل قانونی منتقل شد. متهم با دستور مقام محترم قضائی روانه زندان شد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران در ادامه درباره عملیات آمل توضیح داد: در آمل یک کارگاه چوببری که بهصورت مخفیانه و در پوشش واحد صنعتی اقدام به خرید، فروش و تبدیل چوب جنگلی قاچاق میکرد، شناسایی و پلمب شد و در این عملیات ۴.۵ مترمکعب چوب قاچاق از نوع توسکا کشف شد و سه نفر نیز بازداشت شدند.
باقری تأکید کرد: تحقیقات برای شناسایی همدستان این افراد ادامه دارد و یگان حفاظت منابع طبیعی آمل و بابل موظف است با هرگونه تخلف در حوزه بیش از ۳۰۰ هزار هکتار عرصههای جنگلی برخورد قاطع و قانونی داشته باشد.
