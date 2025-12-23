باقری: متهم قطع غیرمجاز درختان جنگلی در ساری دستگیر شد

علی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر از دستگیری عامل قطع غیرمجاز درختان جنگلی در محدوده شهرستان ساری خبر داد و گفت: برخورد قاطع با متخلفان عرصههای طبیعی با جدیت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از منابع طبیعی و جنگلهای استان انجام شده است، اظهار کرد: با دستور قضائی دادستان مرکز استان و پیگیری مستقیم این ادارهکل، تیمهای عملیاتی یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان ساری موفق شدند متهم را در کوتاهترین زمان شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: این عملیات نتیجه هوشیاری، رصد شبانهروزی و آمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح استان است که با هرگونه تخلف در حوزه جنگل و عرصههای طبیعی بدون اغماض برخورد میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران تصریح کرد: پرونده متهم پس از تکمیل مستندات لازم، برای طی مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضائی ارجاع شده است.
باقری با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگلها یک وظیفه حاکمیتی و عمومی است، خاطرنشان کرد: از مردم انتظار داریم هرگونه تخریب، تصرف یا قطع غیرمجاز درختان را از طریق سامانهها و راههای ارتباطی به منابع طبیعی اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن پیگیری شود.
