۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

باقری: متهم قطع غیرمجاز درختان جنگلی در ساری دستگیر شد

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران -ساری از دستگیری عامل قطع غیرمجاز درختان جنگلی در محدوده شهرستان ساری خبر داد.

علی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر از دستگیری عامل قطع غیرمجاز درختان جنگلی در محدوده شهرستان ساری خبر داد و گفت: برخورد قاطع با متخلفان عرصه‌های طبیعی با جدیت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌های استان انجام شده است، اظهار کرد: با دستور قضائی دادستان مرکز استان و پیگیری مستقیم این اداره‌کل، تیم‌های عملیاتی یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان ساری موفق شدند متهم را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این عملیات نتیجه هوشیاری، رصد شبانه‌روزی و آمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح استان است که با هرگونه تخلف در حوزه جنگل و عرصه‌های طبیعی بدون اغماض برخورد می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران تصریح کرد: پرونده متهم پس از تکمیل مستندات لازم، برای طی مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

باقری با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگل‌ها یک وظیفه حاکمیتی و عمومی است، خاطرنشان کرد: از مردم انتظار داریم هرگونه تخریب، تصرف یا قطع غیرمجاز درختان را از طریق سامانه‌ها و راه‌های ارتباطی به منابع طبیعی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

