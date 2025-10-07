  1. استانها
حاتمی: صیادی قانون‌مند؛ ساماندهی قایق‌ها در سواحل گلستان آغاز شد

گرگان-فرمانده مرزبانی گلستان از آغاز ساماندهی و پلاک‌گذاری قایق‌های صیادی در سواحل استان خبر داد و بر همکاری صیادان با نهادهای دریایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش کلیدی دریا در اقتصاد ساحلی استان گفت: سه شهرستان استان به دریای خزر و خلیج گرگان متصل‌اند و معیشت بخش بزرگی از مردم این مناطق به صید ماهی و فعالیت‌های دریا پایه وابسته است.

وی با اشاره به مشکلات گذشته در تردد قایق‌های صیادی افزود: در سال‌های گذشته نبود نظم و شناسه رسمی برای قایق‌ها باعث بروز مسائل مختلفی شده بود، اما خوشبختانه با همکاری سازمان بنادر و دیگر دستگاه‌های مسئول، فرآیند پلاک‌گذاری قایق‌ها آغاز شده و در حال اجرا است.

حاتمی تأکید کرد: این اقدام موجب می‌شود ترددهای صیادی شکل و چارچوب قانونی پیدا کند و از فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری شود. انتظار ما از صیادان این است که با مرزبانی و سازمان بنادر تعامل کامل داشته باشند تا مشکلاتی از جمله ورود غیرمجاز به آب‌های کشورهای همسایه پیش نیاید.

وی همچنین با اشاره به شور و نشاط در فصل صید در سواحل استان گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در دریای خزر رهاسازی شد که در کنار ساماندهی قایق‌ها، به رونق صید و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک می‌کند.

فرمانده مرزبانی استان گلستان همچنین افزود: می‌دانیم که زندگی این افراد به دریا وابسته است و در همین راستا، مرزبانی در کنار آن‌ها خواهد بود تا با فراهم کردن شرایط قانونی و تسهیل تردد، از هم منافع مردم تأمین شود و هم کنترل و نظارت لازم بر فعالیت‌های دریایی برقرار بماند.

حاتمی همچنین به توسعه تجهیزات کنترلی در مرزهای دریایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در سواحل استان گلستان، از قایق‌های نیمه‌سنگین، سیستم‌های راداری و ابزارهای نظارتی پیشرفته استفاده می‌شود تا تردد در آب‌های خزر به‌صورت دقیق پایش شود.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در نظم‌بخشی به فعالیت‌های دریایی اظهار کرد: همکاری صیادان و مرزنشینان در مسیر قانون‌مندی، کلید حل مشکلات است و ما نیز با تمام ظرفیت در کنار مردم خواهیم بود تا فعالیت صیادی به‌شکل رسمی، پایدار و بدون دغدغه ادامه یابد.

