به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش کلیدی دریا در اقتصاد ساحلی استان گفت: سه شهرستان استان به دریای خزر و خلیج گرگان متصل‌اند و معیشت بخش بزرگی از مردم این مناطق به صید ماهی و فعالیت‌های دریا پایه وابسته است.

وی با اشاره به مشکلات گذشته در تردد قایق‌های صیادی افزود: در سال‌های گذشته نبود نظم و شناسه رسمی برای قایق‌ها باعث بروز مسائل مختلفی شده بود، اما خوشبختانه با همکاری سازمان بنادر و دیگر دستگاه‌های مسئول، فرآیند پلاک‌گذاری قایق‌ها آغاز شده و در حال اجرا است.

حاتمی تأکید کرد: این اقدام موجب می‌شود ترددهای صیادی شکل و چارچوب قانونی پیدا کند و از فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری شود. انتظار ما از صیادان این است که با مرزبانی و سازمان بنادر تعامل کامل داشته باشند تا مشکلاتی از جمله ورود غیرمجاز به آب‌های کشورهای همسایه پیش نیاید.

وی همچنین با اشاره به شور و نشاط در فصل صید در سواحل استان گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در دریای خزر رهاسازی شد که در کنار ساماندهی قایق‌ها، به رونق صید و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک می‌کند.

فرمانده مرزبانی استان گلستان همچنین افزود: می‌دانیم که زندگی این افراد به دریا وابسته است و در همین راستا، مرزبانی در کنار آن‌ها خواهد بود تا با فراهم کردن شرایط قانونی و تسهیل تردد، از هم منافع مردم تأمین شود و هم کنترل و نظارت لازم بر فعالیت‌های دریایی برقرار بماند.

حاتمی همچنین به توسعه تجهیزات کنترلی در مرزهای دریایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در سواحل استان گلستان، از قایق‌های نیمه‌سنگین، سیستم‌های راداری و ابزارهای نظارتی پیشرفته استفاده می‌شود تا تردد در آب‌های خزر به‌صورت دقیق پایش شود.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در نظم‌بخشی به فعالیت‌های دریایی اظهار کرد: همکاری صیادان و مرزنشینان در مسیر قانون‌مندی، کلید حل مشکلات است و ما نیز با تمام ظرفیت در کنار مردم خواهیم بود تا فعالیت صیادی به‌شکل رسمی، پایدار و بدون دغدغه ادامه یابد.