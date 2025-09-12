  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

کشف بیش از ۴ کیلوگرم مواد مخدر در گرگان

گرگان-فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: بیش از چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله‌ای با سوداگران مرگ و ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری ۱۵ گرگان با همکاری مأموران مرزبانی موفق شدند بیش از چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: در این عملیات ضمن کشف مواد مخدر، یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه بی‌امان با پدیده شوم اعتیاد، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و اجازه نخواهیم داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.

