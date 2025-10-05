به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی شامگاه یکشنبه در ویژه برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای گلستان اظهار کرد: استان گلستان با داشتن ۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک در بخش‌های خشکی و دریایی، یکی از استان‌های کلیدی در حوزه امنیت مرزی کشور است. این استان با چهار کشور ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان ارتباط مرزی دریایی دارد که ۳۴۷ کیلومتر آن مربوط به مرزهای خشکی با کشور ترکمنستان است و ۸۵ کیلومتر سواحل دریایی در دریای خزر در شهرستان‌های بندر ترکمن، گمیشان و آق‌قلا قرار دارد.

فرمانده مرزبانی استان گلستان در تشریح وظایف مرزبانی اظهار کرد :مرزبانی مسئول حفظ حدود و ثغور جمهوری اسلامی ایران، استیفای حقوق مرزنشینان و مقابله با جرایم مرزی است. تلاش ما بر حفظ امنیت پایدار در این نوار مرزی است که به رغم طولانی بودن آن، یکی از امن‌ترین مرزهای کشور محسوب می‌شود.

سازوکار حل اختلافات مرزی

حاتمی درباره مواجهه با اختلافات احتمالی در مرزها گفت: اختلافات مرزی معمولاً از طریق وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها دنبال می‌شود، اما در نوار مرز خودمان بر اساس قراردادها و پروتکل‌های انتظامات مرزی با کشورهای همسایه، مرزبان‌ها ملاقات‌های دوره‌ای و اضطراری برگزار می‌کنند. این دیدارها در راستای حل مسائل مرزی، استیفای حقوق مرزنشینان و جلوگیری از آسیب به منافع کشور است و نتایج آن به وزارت امور خارجه گزارش می‌شود.

وی افزود: در مرز استان گلستان با ترکمنستان عمق نوار مرزی حدود ۴۵ کیلومتر است که در این محدوده، مرزبان‌ها با همکاری همتایان خود اختلافات را به سرعت حل و فصل می‌کنند.

امنیت بالا و همکاری موثر با همسایگان

فرمانده مرزبانی گلستان خاطرنشان کرد: گلستان یکی از امن‌ترین استان‌های مرزی کشور است و کمترین میزان جرایم مرزی را دارد. این امنیت حاصل تعامل و هماهنگی مستمر با کشور ترکمنستان و همچنین همکاری خوب مرزنشینان است.

حاتمی درباره اقدامات نوین مرزبانی گفت: در طول دو سال اخیر، تجهیز مرزهای استان به پهپادها و کوادکوپترهای پروازی، سیستم‌های پایش تصویری و لایه‌های امن ارتباطی به شدت گسترش یافته است. این تجهیزات باعث شده تا کنترل مرزها دقیق‌تر و موثرتر شود.

وی ادامه داد: همچنین با همکاری مرکز فرماندهی انتظامی، استانداری و مسئولان کشوری، دستورالعمل حریم امنیتی مرزهای استان تصویب شده و برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری و احداث پاسگاه‌های جدید در دستور کار است.

حاتمی با تقدیر از مرزنشینان قانونمند استان گفت: حضور مرزبانان آموزش‌دیده و تجهیزات نوین به همراه همکاری مرزنشینان باعث شده است که مرزهای استان گلستان به عنوان نمونه‌ای موفق در مرزهای کشور شناخته شود و بتوانیم به مردم این اطمینان را بدهیم که امنیت مرزها به طور کامل تأمین شده است.