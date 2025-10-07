تور صیادان شرق مازندران در دریای خزر پهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل صید ماهیان استخوانی در شرق مازندران به صورت رسمی آغاز شد و صیادان عضو ۱۳ شرکت تعاونی پره از صبح سه‌شنبه با پهن کردن تورهای ماهیگیری در آب‌های ساحلی دریای خزر، فعالیت خود را در منطقه حفاظت‌شده میانکاله از سر گرفتند.

با آغاز فصل صید، بیش از هزار نفر صیاد به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار شده‌اند. گونه‌های هدف صید امسال عمدتاً شامل ماهیان سفید، کفال و کپور خواهند بود که از ارزش اقتصادی و تغذیه‌ای بالایی برخوردارند.

فصل صید ماهیان استخوانی در سواحل دریای خزر، هرساله از نیمه مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر فروردین‌ماه سال آینده ادامه دارد. در این مدت، صیادان با استفاده از روش سنتی "پره" که یکی از شیوه‌های بومی و کم‌ضرر برای محیط زیست است، اقدام به صید می‌کنند.

گفتنی است منطقه میانکاله با دارا بودن تنوع زیستی بالا و موقعیت جغرافیایی ویژه، از مهم‌ترین مناطق صید و صیادی در استان مازندران به‌شمار می‌رود.