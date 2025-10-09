  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

برخورد قاطع با صیادان غیرمجاز در بازار ماهی گمیشان همزمان با آغاز فصل

گمیشان- دادستان عمومی و انقلاب گمیشان گفت: با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی، برخورد جدی با صیادان غیرمجاز در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین احمدیان اَلَمشیری امروز در آستانه فصل ماهیان استخوانی به بازارچه ماهی این شهرستان رفت و از نزدیک مشکلات بازاریان و صیادان را شنید و دستور بررسی داد .

وی در این بازدید بر ساماندهی وضعیت بهداشتی و صنفی بازار ماهی‌فروشان شهرستان تاکید کرد و گفت: مشکلات طرح شده از سوی بازاریان و غرفه داران بررسی و اجرای آن از دستگاه های متولی پیگیری و مطالبه می شود.

دادستان عمومی و انقلاب گمیشان با تاکید بر رعایت قانون در خرید و فروش آبزیان گفت: ماهیان خاویاری، فسیل زنده زیست‌‎بوم دریای خزر هستند و صید و خرید و فروش غیرمجاز این آبزیان، ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

