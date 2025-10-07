مزایده رسمی محصولات شرکت ایران دوچرخ از ۱۵ مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، بر اساس اعلام این شرکت، علاقهمندان میتوانند از ۱۵ تا ۲۲ مهرماه با مراجعه به سامانه مزایده گروه بهمن به نشانی auction.bahman.ir در این مزایده شرکت کنند.
متقاضیان پس از ثبتنام و ورود به بخش «مزایدههای فعال» در سامانه، میتوانند فهرست کامل موتورسیکلتهای عرضهشده در این مزایده را مشاهده کرده و پیشنهاد قیمت خود را ثبت کنند. در این مرحله، شرکتکنندگان باید مبلغی به عنوان سپرده اولیه واریز کنند. این سپرده در صورت برنده شدن در مزایده تا زمان تکمیل وجه نهایی خرید نزد شرکت باقی میماند.
در مزایده جدید شرکت ایران دوچرخ، طیف متنوعی از موتورسیکلتهای برقی و بنزینی عرضه شده که شامل مدلهای موتورسیکلت تریل بنزینی ۲۳۰، موتور برقی سهچرخ کار TM۵۰۹-۱۶۰۰، اسکوتر برقی سهچرخ، موتور برقی EM۰۴ با توان ۲۰۰۰ وات، موتور برقی EM۰۶ با توان ۲۰۰۰ وات، موتور برقی GS۳۰۰۰ و موتور سیکلت برقی Horwin EK۳است.
این مزایده با هدف عرضه محصولات متنوع ایران دوچرخ به مشتریان نهایی و فعالان حوزه حملونقل شهری برگزار میشود و فرصت مناسبی است تا علاقهمندان بتوانند محصولات این شرکت را با قیمتهای رقابتی خریداری کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده جزئیات هر مدل، متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه مزایده گروه بهمن، به بخش «مزایدههای فعال» مراجعه کرده و فرآیند شرکت در مزایده را آغاز کنند.
نظر شما