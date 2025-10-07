  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

دورهمی شاعران در میدان ولیعصر (عج)؛ «لسان الغیب» اکران شد

دورهمی شاعران در میدان ولیعصر (عج)؛ «لسان الغیب» اکران شد

در آستانه‌ روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ حافظ شیرازی از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) در آستانه‌ روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ حافظ شیرازی تغییر کرد.

در توضیح این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، بیتی از اشعار حافظ نوشته شده است: «ثنا خوان توام تا زنده‌ام اما یقین دارم/ که حق چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ»

در طرح این دیوارنگاره، علاوه بر حافظ، شاعرانی چون گوته، پروین اعتصامی، شهریار، قیصر امین‌پور، هوشهنگ ابتهاج، مهدی اخوان ثالث، نیما یوشیج، ملک الشعرای بهار، طاهره صفار زاده، سپیده کاشانی، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری حضور دارند.

کد خبر 6614347
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها