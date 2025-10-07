دورهمی شاعران در میدان ولیعصر (عج)؛ «لسان الغیب» اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) در آستانه‌ روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ حافظ شیرازی تغییر کرد.

در توضیح این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، بیتی از اشعار حافظ نوشته شده است: «ثنا خوان توام تا زنده‌ام اما یقین دارم/ که حق چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ»

در طرح این دیوارنگاره، علاوه بر حافظ، شاعرانی چون گوته، پروین اعتصامی، شهریار، قیصر امین‌پور، هوشهنگ ابتهاج، مهدی اخوان ثالث، نیما یوشیج، ملک الشعرای بهار، طاهره صفار زاده، سپیده کاشانی، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری حضور دارند.