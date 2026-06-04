به گزارش خبرنگار مهر، غدیر خم برای فرهیختگان، ادیبان، هنرمندان و ورزشکاران ایرانی، تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تجلیگاهی از نور و پیوند آسمان و زمین است. از ظرافتهای اشراقی آثار فرشچیان تا پویایی اشعار و گرافیکهای مدرن، هنر تلاش میکند تا شکوهِ غایب در متون را به شهودی حاضر در برابر چشم مخاطبان تبدیل کند و «حس ولایت» را در ضربآهنگ رنگها جاری سازد. روز گذشته به بهانه فرا رسیدن عیدغدیرخم از دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.
دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج) روایتی از یک نقطه مشترک دارد، از استاد فرشچیان تا حسن یزدانی، از پروین اعتصامی تا شهید چمران، از استاد شهریار تا داوود میرباقری و محسن چاوشی هر کدام نماینده بخشی از هویت ایرانی هستند، اما طراح اثر تلاش کرده نشان دهد که این تکثر در نهایت به یک ریشه واحد میرسد: امیرالمؤمنین علی (ع).
نکته مهم این دیوارنگاره آن است که «علی (ع)» را صرفاً در قاب دین و مناسک تعریف نمیکند، بلکه او را بهعنوان محور یک هویت تاریخی و فرهنگی به تصویر میکشد. گویی پیام اثر این است که پهلوانی تختی، هنر فرشچیان، شعر شهریار، اندیشه علامه جعفری و حتی محبوبیت یک خواننده مردمی، شاخههای درختی هستند که ریشهاش در فرهنگ علوی قرار دارد.
در روزگاری که برخی تلاش میکنند میان ایرانیت و تشیع فاصله بیندازند، این دیوارنگاره روایتی متفاوت ارائه میدهد، روایتی که میگوید بسیاری از قلههای فرهنگ، هنر، ادب و ورزش ایران نه در تقابل با نام علی(ع) بلکه در سایه همان مکتب شکل گرفتهاند. شاید به همین دلیل عنوان «علی(ع) فخر ایرانیان» بیش از یک شعار خلاصهای از نسبت تاریخی ایرانیان با شخصیت والایی است که قرنهاست در حافظه جمعی این سرزمین حضور دارد.
در طرح دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج)، اثر معروف «غدیر» از زندهیاد محمود فرشچیان دیده میشود که در کنار آن، زندهیادان محمود فرشچیان، غلامرضا تختی، علامه تقی جعفری، علامه امینی، شهید چمران، علی شریعتی، پروین اعتصامی، طاهره صفارزاده، استاد شهریار و همچنین حسن یزدانی، داوود میرباقری، علی معلم دامغانی، داریوش ارجمند و محسن چاوشی که از خادمان مکتب علوی به حساب میآیند، ایستادهاند.
نظر شما