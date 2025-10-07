  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

کاهش یک‌ماهه زمان صدور گواهی مالکیت نرم‌افزار

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: میانگین زمان صدور گواهی‌های حوزه مالکیت نرم‌افزار (شامل تأییدیه فنی و احراز اصالت) از بیش از ۹۰ روز در سال گذشته به کمتر از ۶۰ روز کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد محسن صدر با تأکید بر بهبود چشمگیر زمان بررسی‌های مرتبط با صدور گواهی مالکیت نرم‌افزار طی چهار سال اخیر، بیان کرد: هدف‌گذاری شده است که مدت‌زمان صدور این مجوزها به کمتر از ۴۰ روز کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: گزارش عملکرد گواهی‌های تأیید فنی و احراز اصالت نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۴، فرآیند صدور و بررسی تأییدیه فنی از ۳۷۰ روز به ۵۵ روز و میانگین زمان لازم برای احراز اصالت از ۲۶۳ روز در سال ۱۴۰۱ به ۵۱ روز در شهریورماه سال جاری رسیده است (آمارها بر اساس نمودار).

صدر تعداد درخواست‌های دریافت‌شده برای تأیید فنی از سال ۱۴۰۱ به بعد را ۹۰۱ مورد و درخواست‌های احراز اصالت در این بازه زمانی را ۳۳۱ مورد اعلام کرد و افزود: در این مدت، میانگین زمان بررسی تأیید فنی ۱۵۶ روز و میانگین زمان بررسی احراز اصالت ۱۳۲ روز بوده است.همچنین، از میان درخواست‌های دریافت‌شده، نرخ تأیید گواهی تأیید فنی حدود ۳۰.۵ درصد و نرخ تأیید گواهی احراز اصالت ۳۴.۴ درصد بوده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تأکید بر افزایش تعداد درخواست‌ها در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: بر این اساس، شاهد روند صعودی نرخ تأیید برای هر دو گواهی بوده‌ایم و در نهایت، زمان بررسی درخواست‌ها در هر دو حوزه در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ درصد کاهش یافته است.

هنگامه فروغی

