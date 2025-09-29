به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، در جریان بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ، مجموعهای از محصولات نوآورانه مبتنی بر مدلهای زبانی بزرگ (LLM) معرفی شد؛ محصولاتی که نشان دادند زیستبوم هوش مصنوعی بومی تنها به زیرساخت محدود نمیشود، بلکه در لایه نرمافزاری هم به بلوغ تازهای رسیده است.
این دستاوردها حاصل تلاشهای مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول است؛ مرکزی که طی سالهای اخیر بهعنوان بازوی اصلی توسعه فناوریهای پیشرفته در این اپراتور، نقش محوری در طراحی و بومیسازی راهکارهای هوش مصنوعی ایفا کرده است.
نخستین محصول، «پارسیشیلد» بود؛ لایهای امنیتی که برای زبان فارسی طراحی شده و با مدیریت ورودیهای حساس و مخرب، مانع تولید خروجیهای آسیبزا یا غیراخلاقی توسط مدلهای زبانی میشود. این سامانه نقش یک «فیلتر هوشمند» را ایفا میکند که میان نوآوری و امنیت تعادل برقرار میسازد.
در کنار آن، چند ابزار تعاملی کاربرمحور نیز معرفی شد. «شهرزاد»، داستانساز مصور ویژه کودکان است که روایتهای متنی را با تصویرسازی ترکیب میکند و تجربهای آموزشی سرگرمی ایمن خلق میکند.
«نگارگر» ابزاری برای تصویرسازی متنی است که در تولید محتوا و طراحی خلاقانه کاربرد دارد. همچنین سرویس ASR یا تبدیل گفتار به متن با تکیه بر پردازش بومی و دقت بالا، میتواند برای خبرنگاران، پژوهشگران و کاربران عادی کاربردی باشد.
از دیگر محصولات معرفیشده، «سورنا» بود؛ یک مدل زبانی ویژه شرایط بحرانی همچون جنگ یا موقعیتهای اضطراری که پاسخهایی سریع، هدفمند و کنترلشده ارائه میدهد. این ویژگی میتواند در مدیریت ارتباطات لحظات حساس اهمیت بالایی داشته باشد.
همچنین سرویس Text۲SQL توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این ابزار متنهای طبیعی را به کوئریهای SQL تبدیل میکند و به افراد بدون دانش تخصصی پایگاه داده امکان میدهد با زبان ساده، پرسش خود را مطرح کنند و پاسخ ساختاریافته دریافت نمایند.
در نهایت، نخستین سامانه ارزیابی خودکار مدلهای زبانی معرفی شد؛ سامانهای که توانایی بررسی مدلها از نظر عمق دانش، انطباق اخلاقی و رعایت گاردریلهای ایمنی را دارد و میتواند اعتمادپذیری و استفاده گستردهتر از مدلهای بومی را تضمین کند.
حضور این مجموعه از محصولات در الکامپ ۲۸، با محوریت مرکز تحقیق و نوآوری همراه اول، نقطه عطفی برای توسعه هوش مصنوعی بومی بهشمار میرود؛ حرکتی که میتواند علاوه بر کاهش وابستگی به زیرساختهای خارجی، مسیر تازهای برای نوآوری و خودکفایی در صنعت هوش مصنوعی ایران باز کند.
