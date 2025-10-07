نانوذرات آلزایمر را معکوس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، محققان چینی و اسپانیایی روشی برای احیای عملکرد سد خونی-مغزی یافته اند تا به این ترتیب پلاک های آملوئید بتایی که ارتباط سلول های مغز را متوقف می کنند، پاکسازی کنند.

سد خونی- مغزی در حقیقت یک دروازه بان است که مغز را در برمی گیرد و هرآنچه به آن وارد و خارج شود را کنترل می کند. علاوه بر آن این سد اجازه ورود مواد سمی را نمی دهد و همزمان به پاکسازی مواد مخرب داخل منجر می شود.

در بیماران مبتلا به آلزایمر سیستم های این دروازه بان مسدود و ناکارآمد می شوند، بنابراین محققان نانوذراتی ابداع کردند که شیوه عملکرد مناسب سد خونی- مغزی را به یاد می آورد.

این نانوذرات به جریان خون تزریق می شوند تا به سد مذکور برسند، به آن بچسبند و مکانیسم های طبیعی را شبیه سازی کنند تا به این ترتیب مغز بتواند به موادمغذی دسترسی یابد، زباله ها را پاکسازی و عملکرد سالم مغز را احیا کند.

محققان درمانی در موش های مهندسی ژنتیک شده را آزمایش کردند تا مقدار زیادی آملوئید بتا تولید کند، این ماده‌ باعث کاهش قابل توجه عملکرد شناختی می‌شود و علائم بیماری آلزایمر را شبیه‌سازی می‌کند.

جونیانگ چن مولف نخست این پژوهش می گوید: یک ساعت پس از تزریق نانوذرات ما شاهد کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی مقدار آملوئید بتا در مغز بودیم.

در مرحله بعد محققان آزمایش هایی انجام دادند تا رفتار حیوانات را تحلیل و افول حافظه آنها را طی چند ماه تحلیل کنند. آنها در یک آزمایش موش ۱۲ ماهه ای (معادل سن یک انسان ۶۰ ساله) با نانوذرات درمان و رفتار آن رابه مدت شش ماه رصد کردند. رفتار این موش شبیه یک حیوان سالم شد.

این درمان عملکرد پروتئینی به نام LRP۱ را تقلید می کند که آملوئید بتا را می شناسد و به آن می چسبد تا در مرحله بعد آن را از سد خونی مغزی بگذراند و مناطق مسدود شده را باز کند.

هنگامیکه رگ‌های خونی دوباره قادر به عملکرد شوند، به پاک‌سازی آمیلوئید بتا و سایر مولکول‌های مضر ادامه می‌دهند و این امکان را فراهم می‌کنند که کل سیستم تعادل خود را بازیابد. محققان اکنون تصمیم دارند آزمایش های پیش بالینی بزرگتری انجام دهند و سپس وارد مرحله اولیه آزمایش روی انسان ها شوند.