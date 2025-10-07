به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، پژوهش های آکادمیک انجام شده توسط دانشگاه براون تحت عنوان هزینه های جنگ در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی نشان می دهد آمریکا طی این ۲ سال و در حالی که تل آویو مشغول نسل کشی ساکنان نوار غزه بوده، بیش از ۲۱ میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک نظامی ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، ۱۸ میلیارد دلار از این کمک ها طی سال نخست جنگ و در دوره بایدن صورت گرفته است.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نزدیک شدن به موعد اعلام برنده جایزه صلح نوبل تلاش می کند با ارائه طرح های به اصطلاح حامی پایان جنگ غزه به این جایزه دست پیدا کند.